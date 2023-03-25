Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Владимир Путин дал каналу «Россия 24» большое интервью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин дал каналу «Россия 24» большое интервью. Президент рассказал, что думает о всех заметных событиях последних нескольких недель. Он прокомментировал возможные поставки Украине снарядов с обедненным ураном, поделился деталями встречи с СИ Цзиньпинем, объяснил будущие поставки Белоруссии тактического ядерного оружия.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ

Судя по всему, скоро мы их разместим на территории Беларуси. Владимир Владимирович об этом сказал прямо:

- Здесь тоже нет ничего необычного. США делают это в течение десятилетий, размещая на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие. И Александр Григорьевич прав, он говорит: «Мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы у своих союзников размещают?» Мы договорились, что сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, - заявил президент.

Он признал, что поводом для этого стали заявления Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Информация о них появилась как раз во время переговоров с китайцами в Москве. «Как будто специально это сделали западники для того, чтобы как-то или переговоры наши сорвать, или повлиять на них», - возмутился глава страны.

Путин отметил, что использование снарядов с ураном принесет больше вреда, чем пользы:

- Они (украинские военные – Авт.) считают тех людей, которые живут на этой земле, своими? Как же они будут применять против людей, фактически которые своими являются, имея в виду, что вот эти остатки будут пылить. В том числе загрязнять посевные площади в тех регионах, где они будут применяться.

Перебазирование тактических ядерных ракет в Белоруссию – не единственный наш ответ. Владимир Владимирович прямо заявил, что мы и сами сможем стрелять урановыми снарядами.

- У нас без преувеличения сотни тысяч, именно, сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяли, - подчеркнул глава страны.

ГОТОВИМ ЛЕТЧИКОВ И ТЕХНИКУ

Президент сообщил, что мы не просто готовы перебазировать тактическое ядерное оружие, мы еще помогаем белорусам подготовиться технически.

- 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия, - отметил Путин.

«Искандеры» в союзной республике уже стоят, они могут стрелять тактическими ядерными ракетами. С 3 апреля начинается обучение экипажей комплексов использованию атомного оружия. К 1 июля планируется закончить строительство склада для хранения ядерных ракет в Беларуси.

США СТРЕЛЯЮ СЕБЕ В НОГУ

Так российский лидер прокомментировал ограничения на использование доллара.

- Они сами пилят сук, на котором сидят, - я уже об этом много раз говорил - ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера. Они сами себе наносят ущерб, можно сказать еще, в ногу стреляют.

Путин добавил, что мы бы и дальше пользовались долларами в торговле, но нам теперь этого не дают.

НЕТ СМЫСЛА НАМ ТУДА ЗАЛЕЗАТЬ

Недавно Владимир Владимирович рассказал, что судно «Газпрома» в нескольких десятках километров от места подрыва Северных потоков нашло еще один подозрительный объект. Непонятный «столбик» около неповрежденной трубы. Мы добивались независимого расследования, но Дания (в чьих экономических водах случился теракт) нам отказала. Точнее сначала европейцы кормили нас завтраками, заверяя, что им надо подумать и оценить экологические риски. А потом уже нашему МИДу объяснили, что в услугах России Дания не нуждается.

- Я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали, значит она уже и невзрывоопасная, эта ситуация, - резюмировал Путин.

Президент согласился, что за взрывами стоят именно американские спецслужбы.

ЛИМИТ НА ТРАТУ СНАРЯДОВ

Владимир Владимирович подтвердил, что украинских конфликт требует огромного количества боеприпасов. В следующем году США хотят изготовить 42 тысячи снарядов. При этом, Украина в день тратит до 5 тысяч! А мы, как отметил президент, «тратили гораздо больше».

- И я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты, - рассказал Путин.

Но в любом случае, оружейные поставки Запада пока сильно отстают от наших темпов. «Поджигатели» отправят на Украины 420-440 танков. Мы же в это время сделаем и модернизируем 1600.

- Общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ , - отметил президент.

КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СИ

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что самое важное во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня обсуждалось в первый же день, на встрече тет-а-тет. Владимир Владимирович раскрыл, как все прошло.

- У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой в последнее время я много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто. Поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша, - рассказал Путин.

Глава страны отметил, что лидер КНР вспомнил свой план мирного урегулирования украинского конфликта. Обсуждали промышленную кооперацию.

Сложилось впечатление, что президенту чисто по-человечески было интересно общаться с председателем Си.

- На отвлеченные темы, конечно, говорили. Так просто сидели у камина, чай распивали и четыре часа разговаривали. Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник. Он глубоко погружен во все проблемы, надо отдать должное, и в мировые дела, и в экономику, и своей страны, и наших отношений. В деталях все знает, он хорошо подготовлен. Просто с ним интересно было разговаривать. Мы, на мой взгляд, получили взаимное удовлетворение от этих бесед, - признался Владимир Владимирович.