Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 26 марта 2023 года: в Германии выселяют беженцев, а в Румынии хотят пересмотреть отношения с Киевом

Байден уверен: по-настоящему успешные альянсы в современном мире формируют только США под его непосредственным руководством. Фото: REUTERS

ДЖО БАЙДЕН УБЕЖДЕН, ЧТО УСПЕШНЫЕ АЛЬЯНСЫ ФОРМИРУЕТ ТОЛЬКО ОН

Президент США Джо Байден уверен, что сближение России и Китая, о котором сейчас говорит весь Западный мир, сильно преувеличено. Но по-настоящему успешные альянсы в современном мире формируют только США под его непосредственным руководством.

- Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может существенно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе, - заявил Байден, выступая перед канадским парламентом и добавил, что уже три месяца слышит о планах Китая снабжать Россию оружием, но на деле этого не происходит. - Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане? Торговля выросла в сравнении с чем?

Понятно, что три месяца про снабжение России оружием из Китая он слышат от тех же лиц, что утверждают, будто ракет и боеприпасов, как и продуктов у российской армии осталось на 2-3 дня, но объяснять хоть что-то человеку, который, выступая в парламенте Канады, перепутал эту страну с Китаем, дело, наверное, бесполезное.

- Сегодня я приветствую прогресс Китая... Извините, я аплодирую Канаде, - заявил Байден с трибуны, чем вызвал смех в зале, аплодисменты и, вполне вероятно, зависть одного экс-комика из Киева. - Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом.

Уговорил. Не будем.

УКРАИНА НЕДОВОЛЬНА

МИД Украины негативно отреагировал на публикацию доклада Управления ООН по правам человека в Украине, в котором рассказывалось о фактах казней 25 российских военнопленных в Украине.

- Считаем неприемлемым возложение ответственности на жертву агрессии. Украинская сторона рассчитывает, что миссия ООН будет избегать любых шагов, которые могут рассматриваться как уравнение жертвы и агрессора, – говорится в заявлении ведомства Кулебы.

Отверг обвинения и украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

- Удивительно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянной координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, ни разу ими не был поднят вопрос обращения с российскими военнопленными, - заявил этот функционер. - Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

Действительно – удивительно. Столько роликов с казнями российских военнопленных свидомые патриоты разместили в Сети, а заметили их в ООН только сейчас.

ОН СЕБЯ ЗЕЛЕНСКИМ УВИДЕЛ

Один из выпускников Киотского университета явился на церемонию вручения дипломов в этом году в образе президента Украины Зеленского. Мало того, что он оделся как президент Украины - в свитшот цвета хаки с гербом Украины, так еще и держал перед собой портрет Зеленского в такой же одежде.

Дело в том, что в Киотском университете есть старая традиция, согласно которой выпускники приходят на церемонию в каком-нибудь веселом или нелепом наряде. Так, например, на сцену за дипломом поднимались люди в костюмах героев аниме, кинофильмов, инопланетян и прочих выдуманных персонажей.

Для полного сходства этому выпускнику явно не хватало протянутой руки и постоянно повторяемой просьбы: "Дайте грошей".

В ГЕРМАНИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАЧАЛИ ВЫСЕЛЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

Первые сто беженцев с Украины были выселены в Германии из хостелов в связи с началом туристического сезона. Украинским беженцам все-таки предложили какую-никакую альтернативу — лагерь для беженцев в палаточном городе на окраинах Берлина.

Начали выселять вынужденных переселенцев с Украины и в отелях Великобритании. Как сообщил Sky News представитель МВД Великобритании, причиной такой инициативы по переселению мигрантов является желание властей сэкономить на размещении в отелях. В Великобритании украинцев планируют заселять на военные базы и даже на заброшенные паромы.

В принципе, в связи с окончанием зимы, это не так уж и страшно, как может показаться на первый взгляд, но понятно, что новые условия являются гораздо менее комфортными для проживания, чем прежние.

А никто не обещал, что будут кормить вечно.

УКРАИНЕ ОТСРОЧИЛИ ВЫПЛАТУ ДОЛГОВ

Группа кредиторов договорилась с Киевом л предоставлении Украине отсрочки по выплатам внешнего долга до 2027 года. Сообщила об этом пресс-служба министерства экономики и финансов Франции после завершения встречи Группы кредиторов Украины с представителями МВФ и Всемирного банка.

- Предоставление гарантий предусматривает продление паузы по выплатам Украиной долга странам Группе кредиторов на период действия программы МВФ (2023-2027 годы). Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ), Группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины, - заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

В прошлом году кредиторы согласились дать Украине отсрочку по выплате внешнего долга до 2024 года. Долги растут, время платежа отодвигается. От Украины, наверное, все-таки что-то должно остаться, что и будет выплачивать эти долги.

ОНИ ЕЕ НА "МИРОТВОРЕЦ", А ОНА ИХ – К ОТВЕТУ

Румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая внесла законопроект, предусматривающий аннексию нескольких украинских территорий, внесли после этого на сайт "Миротворец".

- Румыния поддерживает преступное государство деньгами и помощью, прошу немедленно пересмотреть отношение к Киеву, - немедленно отреагировала Диана Шошоакэ на этот факт. - Понимаете ли вы, насколько Украина презирает нас? Она официально позволяет себе угрожать смертью румынскому сенатору?

- Украина напоминает нацистскую Германию, там проводятся насильственная украинизация и этнические чистки, — возмутилась Диана Шошоакэ накануне, когда только узнала о планах Киева на уровне МИД Украины ввести против нее санкции. - Этими гнусными нападками на меня Украина доказывает преступную и фашистскую сущность своего государства. Из-за этого запугивания Украины в отношении меня я фактически солидаризируюсь с румынским меньшинством на Украине, которое Киев тоже рассматривает как угрозу в адрес украинского государства. Это причина, по которой там систематически проходят этнические чистки и насильственная украинизация, напоминающая нацистскую Германию.

Ну хоть до кого-то дошло.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Австрия заявила, что выполнит решение Международного уголовного суда и арестует президента РФ, если он приедет. Не допроситесь еще, чтобы он к вам приехал.

- Власти Люксембурга призывают США обсудить мирный план для России и Украины с Си Цзиньпином. Люксембург, похоже, тоже встал в очередь на "Миротворец"

- МИД КНР заявил, что Китаю пока нечего сообщить о возможных переговорах Си Цзиньпина и Зеленского. Да ему и по переговорам товарища Си с Байденом пока сообщить нечего, хотя Госсекретарь Блинкен скоро там уже повесится на телефонном шнуре.

- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для прекращения войны в Украине. Тогда клуб с участием США должен по определению носить название военного.

- В Варшаве шахтеры принесли к офису ЕС гроб с наклеенными на них портретами Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен. А могли бы принести не портреты, а их самих.

- США ввели новые санкции против компаний из Беларуси, в том числе против БелАЗа и МАЗа, а также против самолета Александра Лукашенко. Осталось только против трактора ввести.