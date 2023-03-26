«Это лучше, чем секс с Прилучным»: Муцениеце высмеяла бывшего мужа

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце недавно дебютировала в спектакле «Абсолютно другая нага» на подмостках московского театра-кабаре CRAVE. Актриса заменила в нем Екатерину Варнаву, которая ранее была хозяйкой этого шоу. В спектакле много откровенных сцен и танцевальных номеров. Чтобы достойно выглядеть в нем без одежды, Агата полгода тренировалась и репетировала музыкальные номера. Актриса даже подготовила для шоу танец на шесте.

В спектакле есть элементы стендапа, и Агата решила посвятить свои шутки экс-супругу Павлу Прилучному. В шоу актриса много иронизирует о достоинствах бывшего мужа и даже говорит об интимной жизни с ним. Так, снимая туфли на высоком каблуке, Агата томно вздыхает: «Это лучше, чем секс с Прилучным».

В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Муцениеце поделилась своими впечатлениями от участия в шоу. По словам Агаты , ее очень поддержал Филипп Киркоров, который пришел на спектакль в качестве зрителя. Певец не сводил глаз с актрисы, а в финале шоу не сдержался и заключил ее в объятия.

«Он мне говорит: «Я не знал, что ты такая раскрепощенная. А ты оказывается у нас с чертовщинкой». Филипп Бедросович, если честно, меня очень поддержал. Он очень переживал за меня и нервничал», - рассказала Агата.

Агата Муцениеце в шоу "Абсолютно другая нага" в театре Crave. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году. С тех пор артист успел снова жениться – его избранницей стала 26-летняя актриса Зепюр Брутян. Вторая жена звезды «Мажора» скоро подарит ему третьего ребенка. Сын Тимофей и дочка Мия от брака с Муценице успели подружиться с мачехой и, по уверениям Прилучного, отлично с ней ладят.

Агата же говорит, что процесс привыкания детей к новой семье отца проходит с трудом. По ее словам, Мия мечтает, чтобы все было как раньше.

«Она сказала: „Хочу, чтобы все было как раньше. Мама, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями“. Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», - призналась Агата в своем YouTube-шоу.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке с 2011 по 2020 годы. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара.

После развода Агата так и не нашла своего счастья. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет.