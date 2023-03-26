"Филипп приревновал меня". Экс-невеста Киркорова выходит замуж за другого

Перед свадьбой Катя и Михаил сделали романтическую фотосессию

Поклонники Филиппа Киркорова были уверены, что именно с диджеем Катей Гусевой артист пойдет под венец. Последние три года Филипп и Катя появлялись вместе на звездных дорожках, Гусева подружилась с детьми Киркорова и проводила в его майамском доме свой отпуск.

-Филипп -идеальный мужчина! Он сам модник, и меня сделал модницей, поменял мой стиль,-восхищалась певцом в беседе с kp.ru Гусева.

Однако в недавнем разговоре с журналистом Аленой Жигаловой в шоу «Алёна, блин» Катя поведала, что теперь они с Филиппом не так тесно общаются, как раньше.

«Я выложила пост с парнем, а Филипп приревновал меня», – рассказала Гусева Жигаловой.

Но дружбу с поп-королём Кате удалось сохранить. Катя пригласила Филиппа одним из первых на свою свадьбу с адвокатом Михаилом Сазановым. По словам диджея, торжество состоится этим летом, в июне. Перед свадьбой Катя и Михаил сделали романтическую фотосессию в стиле фильма «Девять с половиной недель», волнующую и сексуальную.

-На самом деле мной и Михаилом было принято решение сделать тематическую съемку для того, чтобы транслировать наши фото на всех экранах в заведении, где будет проходить свадьба,-объяснила KP.RU Катя Гусева.-А также одно из этих фото будет на свадебных пригласительных. Стилизовал съемку мой хороший друг, дизайнер моих последних сценических костюмов – Андрей Пономарев. Мой образ прорабатывали стилисты академии Юлии Воронцовой. Михаил был большим молодцом. Ему очень понравилось участвовать в съемке. Назвали мы эту съемку - «Love story». Это, конечно, банально, но очень мило. Ведь это так здорово сделать фотосессию со своим любимым, примерить на себя разные образы, стильные и современные, -рассказала диджей.

Как уже писала KP.RU , только на свадебную флористику, на украшение зала, по словам Кати Гусевой, у них с женихом уйдёт не менее 2 миллионов рублей. На свадьбу Гусева уже пригласила добрую половину шоу-бизнеса. Остаётся только догадываться приедет ли поздравить подругу Филипп Киркоров…