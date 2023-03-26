Юрий Поляков: Под симулированный патриотизм никто не встанет

Писатель Юрий Поляков в гостях на радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Знаменитый писатель Юрий Поляков в студии Радио «Комсомольская правда» размышляет о национальной самоидентификации, предвидении художника и конфликте с Украиной.

Украина отбивала желание быть русскими

- Юрий, в 2018 году вы выпустили сборник статей «Желание быть русским». Сегодня эта тема зазвучала с новой силой. А тогда вас не обвиняли в разжигании межнациональной розни?

- У нас, действительно, почему-то рассуждать на русскую тему считается не очень интеллигентным. О судьбе любого другого народа нашей действительно многонациональной страны - даже стильно. А вот как только ты касаешься проблем русских, все сразу как-то грустнеют. SHAMANа недавно обвинили в великодержавном шовинизме, то же самое было с поэтом Сергеем Каргашиным - автором популярного стихотворения «Я русский!» Это все неправильно. Глупо. Унизительно. Тем более - сейчас.

- Почему – тем более сейчас?

- А за что сейчас кладут наши ребята головы на Донбассе? За Русский мир! Заметьте, не российский. Почему один народ живет-множится, а другой куда-то исчезает? Потому, что люди, которые причисляли себя к этому народу, теперь так не считают.

- То есть русские на Украине перестали хотеть быть русскими?

- Горячо! Среди современных турок собственно представителей тюркского этноса не более десяти процентов, остальные – бывшие греки, сербы, болгары, армяне, жившие под Османами. Теперь они истые турки.

Можно как человеку, так и целому народу создать такие условия, что он захочет принадлежать к кому-то другому. Не нужно насилия, достаточно новой идеологии. Именно это и пытаются сделать с русскими на Украине. Именно там, на этих землях, идет борьба за сохранение Русского мира.

Предсказал и конфликт, и частичную мобилизацию

- Вы еще в 1993 году в повести «Демгородок» описали конфликт между Россией и Украиной…

- Я описывал альтернативную постсоветскую историю, и мне еще тогда было ясно, что это рано или поздно случится. Но вот почему я написал, что Россия, готовясь к столкновению с Украиной, объявила частичную мобилизацию..? Откуда прилетело? Не знаю. Видимо, иногда невольно выходишь куда-то, где можно подглядеть будущее.

- Тогда наверняка вы знаете, что будет.

- Однажды мы в пионерлагере подсматривали в дырочку за девочками в душе, а потом не могли понять, кому из наших одноотрядниц принадлежит то, что мы тайком увидели.

Сегодня судьба страны, ее существование, а, может, и судьба мира решается, грубо говоря, в артиллерийской дуэли между Россией и коллективным Западом. Но я чувствую: несмотря на сложности, на предательство части творческой интеллигенции, которую я лет пять назад назвал «перелетной», я ощущаю: антирусские силы входят в фазу надлома… У меня такое предчувствие.

Русские разных национальностей

- Юрий, у русских окрепло желание быть русскими?

- Окрепло, усилилось, а у кого-то легализовалось. Но важнее другое: стало понятно, что сам феномен русского народа – это явление не только этническое, историческое, но и духовно-нравственное. Многие, кто свою самоидентификацию держал в кармане, увидев в беде своих соотечественников, оказавшихся по другую сторону границы, пережили взрыв русского самосознания. А чувства же обостряются, когда нависает угроза над народом, над языком.

- Когда хоронили русского еврея Иосифа Кобзона, один из его соратников сказал: «Здесь собрались русские разных национальностей».

- В нашем многонациональном обществе есть ощущение принадлежности к тому, что Гумилев называл русским супер-этносом, хотя каждый остается представителем своего народа. Чувствуя себя гражданином большой России, воспринимая русскую культуру, как общегосударственную, человек ощущает себя одновременно аварцем и русским, евреем и русским, якутом и русским… Так было например, в Византии, где жили разные народы, но они говорили на греческом и все именовали себя «ромеями»

Но то, что русский вопрос обострился, это факт. И реальность спецоперации заставляет осмыслить и, возможно, откорректировать статус русских в самой России.

Писатель Юрий Поляков и генеральный директор и главный редактор "Комсомольской правды" Олеся Носова на радио "Комсомольская правда" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Родина - это не только медали

- Какие именно вопросы встают перед Россией?

- Допустим, то, за что сейчас проливают кровь и гибнут наши герои, достигнуто - нацистский режим на Украине пал. Но у нас самих до сих пор в некоторых школах учатся по соросовским учебникам. Сходите в театры Москвы – вы не увидите практически ни одной нормальной пьесы, написанной на основе русской истории.

- Островского все время ставят.

- И Чехова ставят. Это классика, хотя и ее иной раз так изуродуют, что волосы шевелятся. Или вот пример: я возглавляю Ассоциацию драматургов России. Еще в 2018 году мы проводили конкурс, и среди присланных нам пьес, были очень острые произведения, в частности, о том, что происходило на Донбассе.

- Донецких авторов?

- И не только. Из Одессы присылали, из Харькова... Вы думаете, хоть один театр этими пьесами заинтересовался? Говорили: ну, это не наш формат, еще неизвестно, кто там прав…

Зато когда сейчас на самом высоком уровне вдруг заговорили о необходимости творческого осмысления происходящего, все забеспокоились: «А где же у нас что-нибудь про Донбасс?» Вы же сами этого не хотели видеть.

Думаете, сейчас театры начали ставить спектакли на эту тему? Нет. Инерция равнодушия очень велика. И еще есть лукавый расчет: я сейчас выскочу с такой пьесой, а меня сразу невыездным сделают, а когда все наладится и на гастроли не пустят. Кошмар! Жизнь пропала!

Если советские люди пели «прежде думай о Родине, а потом о себе», то в новой России целый слой деятелей культуры, которые прежде думают о себе, а потом о себе. О России вспоминают, только когда пора получать очередную степень ордена за «Заслуги перед Отечеством».

«Выжиданцы» против «отчаявшихся патриотов»

- У вас даже такой термин есть – «коммерческий пацифизм».

- Да, так и есть. Тихим пацифистом сегодня быть выгодно - ни с кем не ссоришься, никуда не лезешь. Такие, знаете ли, выжиданцы…

- Но согласитесь, сейчас дела с произведениями о происходящем на Донбассе сдвинулись с мертвой точки.

- Без сомненья. Во всяком случае, рядом с отчаявшимися патриотами появились и отчаянные патриоты, готовые возродить благородное дело. Даже если те же выжиданцы, засевшие в кабинетах и комиссиях по грантам, ставят им рогатки и препоны.

Скажем, первые сборники стихов, посвященных событиям в Новороссии, выпустило издательство «Вече». Тогда еще отмашки не давали. А дальше случилось интересное: в июне прошлого года эти сборники решили презентовать на книжной ярмарке на Красной площади. Но организаторы замахали руками: мол, не надо, ничего про СВО! А на самых видных местах стояли книги и портреты людей, которые уже ругали Россию из-за границы.

Но в «Вече» сделали по-своему. И собралось много народу, сборники - нарасхват. Организаторы начали скандалить. Но у них спросила администрация президента: а про СВО есть что-нибудь? И те - опытные очковтиратели - сразу нашлись: вот же «Вече» отличилось… Отчитались этими же поначалу отвергнутыми книжками… Уметь надо!

Народ встанет на настоящее

- Вы говорите об инерции в культуре, а нам казалось, что она, наоборот, быстро реагирует на общественные явления.

- Допустим, есть завод, и он выпускает сталь для танка. От того, каких идейно-художественных взглядов придерживается директор, качество стали не зависит. А в культуре как раз все зависит от автора, постановщика, продюсера. Можно заказать, оплатить, но выйдет халтура, не трогающая души. Симулированный патриотизм то же, что и симулированный оргазм. Под него вставать не хочется.

- Но SHAMAN все-таки уже есть. Есть песни Чичериной, Галанина.

- А мы их часто слышим в эфире? Давайте мы подождем, пока явление станет массовым, пока появится песня уровня «Вставай, страна огромная!», когда появится песня уровня «Едут, едут по Берлину наши казаки»…

- А Юнна Мориц? «А не надо грозным басом разговаривать с Донбассом!».

- Юнну Мориц – я считаю одной из самых талантливых русских поэтесс 20 века. Но жду такого же прорыва от молодых. Потому что преемственность патриотического чувства, которая была у нашего поколения, в какой-то момент пресеклась. Помнится, я долго уговаривал телеканал «Культура» сделать передачу, о современной поэзии. Они ее сделали и назвали «Вслух». И там из раза в раз выступают поэты, но не слышно ни одного стихотворения, где было бы слово Родина, Россия. Выходит, нельзя про это вслух?