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Политика26 марта 2023 12:07

Минобороны России ликвидировало за сутки два бригадных склада ВСУ

Также наши воины уничтожили более 440 наемников киевского режима и десятки единиц боевой техники врага
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о суточных потерях в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено более 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 90, на Донецком более 200, на Южно-Донецком и Запорожском до 60, на Херсонском до 20.

В кровопролитных боях наши военнослужащие кроме 440 наемников киевского режима ликвидировали два бригадных склада ВСУ в Краматорске и Лукьянцы, артиллерийскую систему М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 (США), самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), а также десятки танков, бронемашин, самоходок и пикапов ВСУ.

Также нашей армейской авиацией над Димитровым сбит вертолет Ми-8, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 84-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128-ми районах.

Генерал-лейтенант поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, чьи военнослужащие перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 14 беспилотников ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

225 - вертолетов.

3587 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8415 - танков и других боевых бронированных машин.

1073 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4440 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9126 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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