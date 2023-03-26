Продолжительность жизни в России рекордно выросла: в каких регионах живут дольше

Опубликованы данные об ожидаемой продолжительности жизни по регионам России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось жить? Если бы такой вопрос задал кукушке среднестатистический младенец, родившийся в 2022 году, то ей пришлось бы куковать 72,76 раза. А если бы то же самое спросил москвич – то и все 78,19 раза. Таковы показатели ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), которые обнародовал Росстат. Причем за год продолжительность жизни в России увеличилась рекордно — сразу на 2,7 года. В 2021 году ОПЖ в России составляла 70,06 года (в Москве – 74,55 года).

Увы, за два последних года показатели продолжительности жизни сильно подкосил COVID-19. Эпидемия закончилась, и жизнь, похоже, налаживается. Но и на лаврах почивать нам тоже рано. Исторического максимума ОПЖ в России достигла в 2019 году - 73,3 года. Оценка Росстата тогда почти совпала с данными Всемирной организации здравоохранения (73,2 года). Но даже тогда Россия занимала по показателю ожидаемой продолжительности жизни 97-е место в мире.

Кстати, ОПЖ не равна среднему возрасту умерших. Эта характеристика показывает, сколько в среднем проживёт человек, родившийся в этом конкретном году – при условии, что в течение ближайших десятков лет смертность будет такой же, как в год его рождения.

- Рост ОПЖ связан с тем, что прошел основной пик пандемии коронавируса. Идет восстановительный процесс, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» аналитик РГГУ, редактор сайта «Демограф.орг» Владимир Тимаков. - У нас был максимум смертности от коронавируса в 2021 году, она резко сократилась в 2022 году, и мы видим такую картину улучшения.

В разных регионах показатели ожидаемой продолжительности жизни разные. Москва уступает только республикам Северного Кавказа, а самая низкая ОПЖ на Чукотке и в республике Тыва (см. «Только цифры»)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2022 год, число лет

(предварительные оценка)

Российская Федерация 72,76

Центральный федеральный округ 73,95

Белгородская область 73,05

Брянская область 71,24

Владимирская область 70,81

Воронежская область 72,47

Ивановская область 70,59

Калужская область 72,50

Костромская область 69,92

Курская область 71,55

Липецкая область 72,13

Московская область 73,80

Орловская область 70,76

Рязанская область 72,20

Смоленская область 70,36

Тамбовская область 72,06

Тверская область 69,97

Тульская область 71,89

Ярославская область 71,59

г. Москва 78,19

Северо-Западный федеральный округ 73,08

Республика Карелия 69,07

Республика Коми 69,97

Архангельская область 70,96

Ненецкий автономный округ 70,74

Архангельская область без автономии 70,96

Вологодская область 71,58

Калининградская область 73,10

Ленинградская область 73,37

Мурманская область 70,19

Новгородская область 70,50

Псковская область 68,97

г. Санкт-Петербург 75,80

Южный федеральный округ 72,68

Республика Адыгея 73,63

Республика Калмыкия 73,53

Республика Крым 72,00

Краснодарский край 72,95

Астраханская область 71,83

Волгоградская область 73,26

Ростовская область 72,03

г. Севастополь 74,57

Северо-Кавказский федеральный округ 75,84

Республика Дагестан 78,29

Республика Ингушетия 78,37

Кабардино-Балкарская Республика 75,56

Карачаево-Черкесская Республика 75,41

Республика Северная Осетия – Алания 74,72

Чеченская Республика 74,66

Ставропольский край 74,33

Приволжский федеральный округ 72,41

Республика Башкортостан 73,01

Республика Марий Эл 71,93

Республика Мордовия 73,19

Республика Татарстан 74,93

Удмуртская Республика 72,16

Чувашская Республика 72,52

Пермский край 70,93

Кировская область 71,36

Нижегородская область 71,52

Оренбургская область 71,27

Пензенская область 72,09

Самарская область 72,17

Саратовская область 72,87

Ульяновская область 71,34

Уральский федеральный округ 72,44

Курганская область 69,90

Свердловская область 71,35

Тюменская область 74,62

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 75,42

Ямало-Ненецкий автономный округ 74,84

Тюменская область без автономий 73,63

Челябинская область 72,19

Сибирский федеральный округ 70,48

Республика Алтай 68,55

Республика Тыва 67,14

Республика Хакасия 70,59

Алтайский край 69,99

Красноярский край 70,62

Иркутская область 69,35

Кемеровская область – Кузбасс 69,67

Новосибирская область 71,53

Омская область 71,47

Томская область 72,37

Дальневосточный федеральный округ 69,58

Республика Бурятия 69,40

Республика Саха (Якутия) 72,70

Забайкальский край 67,77

Камчатский край 68,83

Приморский край 69,78

Хабаровский край 70,00

Амурская область 68,20

Магаданская область 68,47

Сахалинская область 70,41

Еврейская автономная область 67,74

Чукотский автономный округ 66,27

Источник: Росстат.