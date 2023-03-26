Ядерное оружие, четыре часа у камина с Си Цзиньпином и поездка в Мариуполь за рулем: главное из большого интервью Владимира Путина

Президент России дал большое интервью журналистам на канале «Россия 24» Фото: REUTERS

ПРО МИЛЛИОН СНАРЯДОВ

- Конечно, мы видим, слышим, знаем о планах поставок Западом (миллиона снарядов и сотен танков на Украину. - Ред.). Вот миллион снарядов – это много или мало? Это много. Но. Во-первых, ВСУ, по подсчетам наших военных, используют за сутки до 5 тысяч снарядов. А в США только где-то 14-15 тысяч снарядов в месяц такого калибра производят в этом году. В следующем планируют производить уже 42 тысячи.

Вооруженные силы России тратили пока гораздо больше. Я не хочу давать оценку рациональности решений на разных уровнях военного управления, но сейчас Минобороны и Генштаб вынуждены вводить даже лимиты. Но военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, которых многие и не ждали, развивается. Он произведет в 3 раза больше боеприпасов (чем поставки Запада Украине. - Ред.).

Так что нас беспокоит это только как попытка продлить конфликт.

И ПРО СОТНИ ТАНКОВ ДЛЯ КИЕВА

- Про танки. Поджигатели (НАТО. - Ред.) планируют направить на Украину где-то 420 или 440 танков. За это время мы произведем и модернизируем свыше 1600. Общее количество танков Российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ.

Я уже не говорю об авиации. Там разница на десять порядков.

О «БЕЗОБИДНОСТИ» СНАРЯДОВ С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ

- Это, конечно, не так. Сердечники снарядов с обедненным ураном (которые Британия обещает поставить Украине. - Ред.) порождают радиационную пыль. Эксперты подтверждают, что после использования в бывшей Югославии, Ираке кратно выросли онкологические заболевания у граждан. Это первое.

Если мы говорим об Украине, то они же считают людей, которые живут на этой территории, своими. Как же они будут применять (бокеприпасы с обедненным ураном. - Ред.) если эти остатки будут пылить, загрязнять посевные площади. Это оружие наиболее вредное и опасное для человека. Не только для участников боевых действий. Но для для людей, живущих на этой территории.

У России, конечно, есть чем ответить. У нас сотни тысяч, именно сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем.

ПРО ИСКАНДЕР И САМОЛЕТЫ С АТОМНЫМИ РАКЕТАМИ

- Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Здесь тоже нет ничего необычного.

Во-первых, США делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников по НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие. Это, если память не изменяет, Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. И Александр Григорьевич прав, он говорит: мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы у своих союзников размещают, учат их экипажи, использовать этот вид вооружений? Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих международных обязательств.

Мы уже помогли переоборудовать самолеты белорусский ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство спецхранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

ПОСЯГАЕМ ЛИ МЫ НА ДОЛЛАР?

- Нет. Мы бы пользовались долларом. Они же нам не дают. А как нам расчеты-то осуществлять? Это они сами пилят сук, на котором сидят. Ограничивая использование доллара, они сами себе в ногу стреляют. И, конечно, сам факт того, что они заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира задумались, насколько надежны американские партнеры. И все сделали вывод – ненадежны.

Без всяких сомнений, это огромная ошибка со стороны американских властей.

О НОЧЕВКАХ В КРЕМЛЕВСКОЙ КВАРТИРЕ

- Ваша неформальная часть переговоров с Си Цзиньпинем длилась почти 5 часов. О чем вы так долго говорили в первый день?

- У нас был рабочий обед, а потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение. У меня здесь (в Кремле. - Ред.) есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь, ночую очень часто. Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша. Говорили о мировых делах. Председатель КНР уделил много внимания китайскому мирному плану по Украине. Кстати, в этот же день мы узнали о поставках Западом миллиона снарядов на Украину и снарядов с обедненным ураном. Как будто специально это сделали западники, чтобы как-то переговоры наши сорвать, или повлиять на них.

Мы говорили, конечно, и о наших отношениях в экономике.

На отвлеченные темы, конечно, говорили. Ну, так просто сидели у камина, чай распивали и 4 часа разговаривали. Надо сказать, что председатель КНР очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы, и в мировые дела, и в экономику, и наших отношений. Мы, на мой взгляд, получили взаимное удовлетворение от этих бесед.

ВПАДАЕМ ЛИ МЫ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КИТАЯ?

- Об этом говорят не скептики, а завистники, - коротко ответил Путин. - В той же Европе зависимость экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами. Пусть они лучше о себе подумают. Все наоборот.

О ПЕНСИОННОМ БУНТЕ ВО ФРАНЦИИ

- Это внутреннее дело Франции. Но, конечно, я понимаю, что у нас люди, конечно, все помнят, никто ничего не забыл. Я не знаю стран, которые не проводят такие реформы. В современном мире же растет продолжительность жизни, количество пенсионеров увеличивается.

Как я вижу, в чем заключается разница между тем, что во Франции происходит, и у нас. Во-первых, у нас сохранилась разница в 5 лет между выходом на пенсию женщин и мужчин. Во Франции нет такой разницы, одинаковый возраст выхода на пенсию.

Второе. У нас переходный период в 10 лет, а это существенно снижает нагрузку на граждан.

Ну, и главное в том, что мы сохранили все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции - нет, там все эти льготы ликвидировали. Вот этот подход гражданами воспринимается, как избыточно жесткий и несправедливый.

ПОЧЕМУ НЕ ПРЕСЕКАЕМ ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ КИЕВУ НА ДАЛЬНИХ ПОДСТУПАХ

- Что-то удается сделать нашим военным, а что-то нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но что-то удается достать, - уточнил Путин. - Такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть представлений, что российские военные относятся к пресечению поставок "спустя рукава".

ЗАЧЕМ ЕЗДИЛ В ДНР

- Пора уже было приехать и посмотреть - как идут восстановительные работы, что нужно сделать еще, - ответил Путин, зачем на он недавно ездил в Мариуполь. - Одно дело, когда видишь на бумаге, экране, а другое... Вот я посмотрел, как строится клиника, огромный объект. Жилые кварталы. Я вам скажу — он (новый квартал «Невский» в Мариуполе. - Ред.) ничем не отличается от хорошего квартала в Москве или Питере. Это чисто рабочая поездка, она давно назрела... Ну и с людьми неожиданный был контакт - я думал это рабочие стоят, мужчины в рабочей одежде. Оказалось — местные жители. В дом пригласили. Посмотрел как живут. И было важно почувствовать настроение людей. Может, это самое главное.

- А почему за рулем? - спросил президента журналист. - Ведь незнакомый город, фуры едут навстречу, тракторы.

- Мы же не нарушали ничего. Мы единственно что нарушили — без пояса безопасности ехали. В таких условиях лучше не пристегиваться, чтоб иметь возможность быстро выйти из машины.