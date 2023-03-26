«Будет большая и красивая»: Дочь Малинина рассказала о свадьбе с богатым женихом-британцем

Дочь Александра Малинина Устинья объявила о помолвке в конце февраля. Фото: соцсети.

Дочь Александра Малинина Устинья уже много лет живет в Лондоне. Девушка учится в Королевской Академии музыки. 22-летняя наследница артиста с детства хорошо поет, поэтому решила пойти по стопам отца. В Академии она занимается классическим вокалом.

В Великобритании Устинья нашла свою любовь – англичанина Зака. Они встречались четыре года, и недавно бойфренд сделал дочери Малинина предложение руки и сердца. В соцсетях девушка рассказала о предстоящей свадьбе.

Устинья поделилась снимком своего жениха и рассказала, как он сделал ей предложение. Специально по этому поводу молодой человек устроил в феврале поездку в Париж.

«Все было очень красиво, достойно и романтично!» - поделилась Устинья.

Устинья встречалась с Заком четыре года. Фото: соцсети.

В парижском ресторане Зак в романтической обстановке вручил ей кольцо бренда Graff. Стоимость украшения с бриллиантом - около трех миллионов рублей. Сейчас пара занимается подготовкой к свадьбе. Где именно состоится торжество, Устинья пока не говорит, но подписчики подозревают, что это будет не Россия. Единственное, в чем уверена наследница Малинина, - ее свадьба будет пышной.

«Свадьба будет! Большая и красивая. Все обязательно покажу и расскажу. Где и когда пока секрет», - говорит Устинья.

Зак в романтической обстановке вручил ей кольцо бренда Graff. Фото: соцсети.

На вопрос: за что она любит своего жениха, девушка отвечает – ей с ним комфортно.

«С ним я могу просто быть собой. Мне не нужно постоянно краситься, ходить на каблуках», - написала Устинья, отметив, что у них с бойфрендом общие цели в жизни.

Родители россиянки в восторге от будущего зятя.

«Зак - замечательный парень, который за годы стал родным в нашей семье», - рассказывала супруга певца Эмма Малинина.

А вот о родителях своего избранника Устинья ничего не рассказывает. О роде занятий жениха дочь Малинина тоже не говорит.

Сын Малинина Фрол учится в Мюнхене. Фото: соцсети.

У Устиньи есть брат-близнец Фрол. Сын Малинина живет в Мюнхене, где он поступил в местный университет кинематографии. Эту страну Фрол выбрал не случайно. Жена Малинина Эмма – владелица медицинского бизнеса, у нее есть клиника в Германии. Именно поэтому звездная пара купила недвижимость в Мюнхене.

Супруга Малинина объясняла выбор заграничного образования для детей тем, что в России им бы мешала слава их отца.

- За границей никто не знает Малинина, нет слухов вокруг его имени, - говорила Эмма в одном из интервью. - У нас же любая учительница может обсудить сплетню, которую услышала в какой-нибудь передаче, рассказать об этом ученикам. Считаю, что дети до определенного времени должны быть лишены всей этой «грязной оболочки».