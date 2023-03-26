Что дружба с Китаем реально даст России, как подготовить машину к весне и кого искусственный интеллект скоро оставит без работы

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: США будут стараться уничтожить Китай (слушать)

2 место. Зачем Владимир Путин приезжал в Мариуполь (слушать)

3 место. Озвучены три сценария украинского контрнаступления (слушать)

4 место. Что дружба с Китаем реально даст России и россиянам (слушать)

5 место. Почему школа может прекрасно подготовить школьников к ЕГЭ, но не делает этого (слушать)

6 место. Впервые с 2017 года: скидки на вторичное жилье в Москве составили 5-10% (слушать)

7 место. На каком автомобиле передвигался по Москве Си Цзиньпин (слушать)

8 место. Межсезонное обслуживание автомобиля: как подготовиться к весне (слушать)

9 место. Кого искусственный интеллект скоро оставит без работы (слушать)

10 место. «Евровидение» загнивает без России, а про Игоря Талькова снимут сериал (слушать)