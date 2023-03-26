Герой спецоперации «Z» сержант Коротких подбил в бою три танка

Лейтенант Дмитрий Курский и сержант Евгений Коротких Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем его сила и в чем слабость врага», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ПЕРЕБИЛ ВЗВОД ВСУ НА БМП

Лейтенант Курский Дмитрий

«Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Дмитрия Курского выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны на одном из тактических направлений. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку восстановить контроль над утраченными территориями и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий мотострелки под командованием Курского, занимая стратегически выгодную позицию, отразили атаку значительно превосходящего числом противника. Сам Дмитрий, находясь на передовом рубеже, проявляя мужество и рискуя жизнью, руководил подразделением и воодушевлял подчиненных на смелые и решительные действия. Прицельным огнем подчиненных лейтенанта Дмитрия Курского были уничтожены БМП и танк противника, а также до 25 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление».

ПОДБИЛ В БОЮ ТРИ ТАНКА

Сержант Евгений Коротких

«Командир отделения батареи противотанковых управляемых ракет сержант Евгений Коротких, выполнял задачу по прикрытию танкоопасного направления в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков. Ночью противник силами до танкового взвода предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск. Евгений первым обнаружил колонну бронетехники, о чем незамедлительно доложил командиру батареи, и, получив приказ на уничтожение противника, открыл огонь по вражеским танкам. Действуя в составе своего подразделения, сержант Коротких уничтожил прицельными пусками противотанковых управляемых ракет три танка, что впоследствии позволило сорвать наступление противника и отбросить его силы на исходные позиции».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» запустило Всероссийскую акцию «Верни герою имя», приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Минобороны РФ

«Юнармейцы Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Калининграда, Екатеринбурга, Севастополя и Владивостока дали старт полномасштабной всероссийской акции у памятников и мемориалов защитникам Отечества в своих городах. В рамках акции юнармейцы наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях», - сообщили в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

В преддверии 78-й годовщины Победы «ЮНАРМИЯ» призывает всех неравнодушных присоединиться к акции. В знак признания важности исторической памяти о тех, кто жертвовал собой ради будущего, 9 мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России появятся юнармейские Посты №1.