Сергей Станкевич: Надо быть начеку - запад на Украине готов к «агрессивной дипломатии» Мадлен Олбрайт

Бывший советник президента Бориса Ельцина Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Сергей Борисович, как раз в эти дни мы отмечаем (ну, с грустью, конечно) трагедию, которая произошла в 1999-м, в ночь с 24 на 25 марта. Это - бомбежка Югославии, Белграда авиацией НАТО.

- Ну, это вы назвали дату начала бомбардировок, а так они достаточно долго еще продолжались.

- Да, это были первые бомбардировки. Конечно, мы те события будем оценивать с позиций сегодняшнего дня: другой президент, другая армия, другое оружие, гиперзвуковое и так далее. Но - тем не менее… Каких дров тогда наломала кремлевская власть, почему мы допустили этот беспредел?

- Понимаете, когда такого рода событие оценивается сугубо эмоционально, это одна сторона. И - обычная аудитория, широкая общественность имеют право на размашистые эмоциональные оценки с точки зрения справедливости.

И, конечно, вся эта история разгрома, - военного разгрома - Югославии, лишение ее суверенитета на значительной части собственной территории – это, конечно, история несправедливости, вопиющей несправедливости.

Но, говоря о том, какие были варианты, нельзя забывать о возможностях и о ресурсах, которыми тогда располагала Россия.

- Давайте сначала о дипломатии…

- Переговоры проходили в пригороде Парижа – Рамбуйе - как бы между делегациями Югославии и Косово.

Но, фактически, консультации вела тройка: российский посол, американский посол, ну, и - представитель Евросоюза.

И там звучали достаточно напряженные диалоги.

И, тем не менее, вроде бы выруливали на какое-то соглашение…

Пока из Вашингтона не прибыла Мадлен Олбрайт (госсекретарь в администрации президента США Билла Клинтона. - А.Г.).

Она внимательно следила издалека, из-за океана, за ходом переговоров, ей обо всем докладывали…

И вот, когда возникла угроза, что стороны договорятся, она лично прибыла туда и сделала все, чтобы… не договорились.

Она и в своих мемуарах это потом не скрывала.

Да и все, кто имел отношение к этим переговорам, в частности, тогдашний советник Клинтона Строуб Тэлбот, также утверждают, что американцы тогда сделали ставку на сознательный из срыв.

- А как это?

- То есть, так завышались требования, чтобы они стали неприемлемыми для югославской стороны.

В решающую стадию переговоры вступили в марте 1999-го, но еще с января стала резко увеличиваться натовская группировка на границе Косова. И она была доведена до 30 тысяч человек, со всеми видами вооружений – танками, бронетранспортерами, артиллерией, авиацией, которая базировалась на близлежащих аэродромах.

И что же оставалось России? Взять и ввязаться в войну с НАТО в той ситуации? Я не могу себе этого представить.

- Сергей Борисович, все-таки вы, хоть и до югославского кризиса, но все же являлись советником Президента России Бориса Ельцина, и потом также были близки к Кремлю… И именно поэтому сейчас критику от тогдашней верховной власти нашего государства отводите, оправдываете ее?

- Я не могу ничего оправдывать, но я понимаю, почему Россия все-таки избегала непосредственного военного столкновения.

А дипломатическая помощь Югославии оказывалась достаточно серьезная - и в ходе этих переговоров и до самого последнего момента. И министр иностранных дел тогдашний, Игорь Иванов, летал лично в Белград, вступал в контакты и с Францией, хозяйкой переговоров, и с Великобританией.

Россия все-таки предпринимала значительные усилия, чтобы войны избежать.

- Чем вы еще оправдываете нерешительность Кремля?

- В данном случае это - «не решительность или нерешительность», это - трезвость.

И, конечно, какого-то военного вмешательства мы в этой ситуации не могли предпринять в принципе.

Тут могут быть претензии по последующим каким-то шагам, когда уже дело шло к финалу и можно было гораздо активнее протестовать, например, против бомбардировок гражданских объектов, против использования боеприпасов с обедненным ураном.

Вот здесь надо было, конечно, поднимать международную общественность гораздо более активно.

Я считаю, что далеко не все было сделано, с точки зрения, международной какой-то кампании. Профессиональная дипломатия работала, а вот - что касается международной кампания по формированию общественного мнения вокруг этого кризиса, - тут, конечно, надо было действовать иначе.

- Ошибки или недоработки - дипломатические и не только, которые Россия допустила тогда, и в результате мы не смогли разрядить югославский кризис, - сегодня они нам как- то помогают?

- Нам важен опыт, который мы должны извлечь из этих эпизодов

Ведь очень много общего я вижу в ситуациях тогдашних, в связи с Югославией, и - нынешней, в связи с военными действиями на Украине и вокруг нее.

Фактически, тогда Югославия соглашалась на вариант, который даже дальше распространялся, чем Минские соглашения.

- То есть?

- Они (власти Югославии. - А.Г.) готовы были предоставить Косово широкую автономию, гораздо более объёмную, чем ДНР и ЛНР могли бы получить от Киева по Минским соглашениям.

А после переходного периода - в три года - Косово могло бы воспользоваться правом провести референдум о независимости.

То есть, предельную гибкость продемонстрировал тогда Белград, но даже это не избавило его от военной операции.

Предъявили ультиматум, что на территорию Косово зайдут войска, натовский корпус, и они, практически, получали право беспрепятственно перемещаться и по остальной территории Югославии, причём - это касалось любых структур Альянса.

Вот такой темный «коридор»: ультиматум - военные действия.

То есть, и сегодня нам надо понимать, что в ходе переговоров (а они неизбежны, причем, думаю, начнутся в ближайшее время) по урегулированию ситуации на Украине планка может сознательно завышаться таким образом, чтобы ультимативные требования фактически были прикрытием для продолжения военных действий.

Вот как это делается, мы увидели тогда - на примере так называемой «агрессивной дипломатии» Мадлен Олбрайт. Этот ее урок мы не должны забывать.

- То есть ультимативные требования со стороны коллективного Запада?

- Я хочу сказать, что у Мадлен Олбрайт в современной дипломатии, в первую очередь американской, есть достойные ученики и продолжатели.

- Продолжатели в каком смысле?

- Что, на самом деле, именно война является главной целью их дипломатии. А вовсе - не избежание войны, как нас учили, когда преподавали международные отношения.

«Олбрайтовский» же принцип: «дипломатия» – как способ обеспечивать войну.

- Значит, ухо России надо держать востро.

- Да, и - трезво смотреть на вещи, с учетом нашего сложного исторического опыта.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович, за вашу откровенность.

- Вам спасибо. До свидания.

- Счастливо.