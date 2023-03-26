Беспилотный летательный аппарат типа «Стриж» (Ту-141). Фото: Павел Аджигильдяев/ru.wikipedia.org

Около 15 часов дня 26 марта 2023 года жители райцентра Киреевск Тульской области услышали звук взрыва. Украинский дрон типа «Стриж» (Ту-141) потерял управление и упал на окраине города. Как позже пояснило российское Минобороны, беспилотник был сбит нашей системой ПВО.

Заявление Минобороны о сбитом над Тульской областью беспилотнике

«Группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» обеспечивают надежное прикрытие с данного направления. В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», - прокомментировали в Минобороны России.

Беспилотный аппарат, попав в зону действия развернутого над Тульской областью "Поле-21", потерял ориентацию и упал в огород на окраине города Киреевск Тульской области, что в 35 километрах от Тулы и взорвался. Осколками посекло 8 частных домов, 3 строения оказались частично разрушены.

Известно, что в даже старые советские беспилотники украинские националисты фаршируют мощной армейской британской взрывчаткой. Ее тип установят в ходе следствия. На месте падения БПЛА продолжают работать специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.

Что известно про систему РЭБ «Поле-21»

РЭБ «Поле-21» в наших войсках противовоздушной обороны появились сравнительно недавно. Первые официальные сообщения о применении таких комплексов относятся к началу 2019 года.

По словам экспертов, РЭБ «Поле-21» эффективно противостоит беспилотным летательным аппаратам условного противника с помощью мощных помех. Он сбивает навигацию воздушного дрона. С помощью «Поле-21» успешно отражались налеты дронов на российские базы в Сирии. Там эти РЭБ и проходили испытания.

Зарекомендовали они себя хорошо в СВО: при помощи комплексов удается срывать полеты украинских ударных дронов.