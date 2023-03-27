Анекдоты: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота

Муж заявляет жене:

- Я подаю на развод. Кто какой машиной пользуется, та ему и останется: мне «Лексус», тебе стиральная.

* * *

Собака, натасканная на наркотики, в аэропорту Внуково несколько раз взглядом давала понять пассажиру из Голландии, что дело можно уладить килограммом говядины.

* * *

Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.

* * *

Суровые челябинские полицейские задержали дерево.

По их словам, у дерева был ствол.

* * *

После того как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.

* * *

Правильно говорят, что история повторяется. Вот, например, у меня опять нет денег...

* * *

Знаете ли вы, что во время праздника Хеллоуин олигархи просят звезд российской эстрады спеть им без макияжа, без фонограммы и под живую музыку?

* * *

- Простите, я потерял сынишку в вашем торговом центре. Можно, я сделаю объявление по радио?

- Конечно.

Наклоняется к микрофону:

- Соломон, прощай, мелкий паршивец!

* * *

- Алло, Счетная палата Российской Федерации? Посчитайте, сколько килограммов шашлыка нам надо взять на восемь человек.

* * *

Первыми купальный сезон открывают любители подледного лова.

* * *

- Тут тебя Серега очень искал. Хотел с тобой дров поколоть.

- Я ему 100 тысяч должен и не отдаю... А с чего ты решил, что он со мной хотел дров поколоть?

- А он с топором приходил.

* * *

- У тебя никогда не было желания столкнуть человека на эскалаторе, чтобы все свалились, как доминошки?

- Блин, пока ты не сказала, не было...

* * *

Бабушки возле подъезда называли Оксану дурой и гулящей, но она не обижалась. «Лишь бы не узнали, что я терапевт», - думала Оксана.

* * *

- Кто самый плодовитый исторический деятель?

- Наполеон, у него в каждой нашей психушке родственник.

* * *

Хороший боксерский поединок - это когда боксеров после боя отличить друг от друга можно только по трусам.

* * *

У нашего соседа сверху - перфоратор, а у нас - фортепиано...

Так что я вам скажу: ремонт когда-то заканчивается, а музыка - она вечна!

* * *

Карась - карасю:

- Слушай, дружище, ты мне, конечно, можешь не поверить, но тот рыбак, у которого я сорвался с крючка, весил никак не меньше 90 кило!

* * *

- Каковы мои шансы, доктор?

- Один шанс из тысячи.

- Так плохо?

- Вы не поняли. Каждая тысяча добавляет один шанс.