Анекдоты: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота

Муж заявляет жене:
- Я подаю на развод. Кто какой машиной пользуется, та ему и останется: мне «Лексус», тебе стиральная.
* * *
Собака, натасканная на наркотики, в аэропорту Внуково несколько раз взглядом давала понять пассажиру из Голландии, что дело можно уладить килограммом говядины.
* * *
Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воздушным, невесомым, никогда не таскал рояль.
* * *
Суровые челябинские полицейские задержали дерево.
По их словам, у дерева был ствол.
* * *
После того как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.
* * *
Правильно говорят, что история повторяется. Вот, например, у меня опять нет денег...
* * *
Знаете ли вы, что во время праздника Хеллоуин олигархи просят звезд российской эстрады спеть им без макияжа, без фонограммы и под живую музыку?
* * *
- Простите, я потерял сынишку в вашем торговом центре. Можно, я сделаю объявление по радио?
- Конечно.
Наклоняется к микрофону:
- Соломон, прощай, мелкий паршивец!
* * *
- Алло, Счетная палата Российской Федерации? Посчитайте, сколько килограммов шашлыка нам надо взять на восемь человек.
* * *
Первыми купальный сезон открывают любители подледного лова.
* * *
- Тут тебя Серега очень искал. Хотел с тобой дров поколоть.
- Я ему 100 тысяч должен и не отдаю... А с чего ты решил, что он со мной хотел дров поколоть?
- А он с топором приходил.
* * *
- У тебя никогда не было желания столкнуть человека на эскалаторе, чтобы все свалились, как доминошки?
- Блин, пока ты не сказала, не было...
* * *
Бабушки возле подъезда называли Оксану дурой и гулящей, но она не обижалась. «Лишь бы не узнали, что я терапевт», - думала Оксана.
* * *
- Кто самый плодовитый исторический деятель?
- Наполеон, у него в каждой нашей психушке родственник.
* * *
Хороший боксерский поединок - это когда боксеров после боя отличить друг от друга можно только по трусам.
* * *
У нашего соседа сверху - перфоратор, а у нас - фортепиано...
Так что я вам скажу: ремонт когда-то заканчивается, а музыка - она вечна!
* * *
Карась - карасю:
- Слушай, дружище, ты мне, конечно, можешь не поверить, но тот рыбак, у которого я сорвался с крючка, весил никак не меньше 90 кило!
* * *
- Каковы мои шансы, доктор?
- Один шанс из тысячи.
- Так плохо?
- Вы не поняли. Каждая тысяча добавляет один шанс.