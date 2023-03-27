Военная спецоперация на Украине 27 марта 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 марта 2023 года.

Российские силы взяли под полный контроль территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), куда ранее приезжал Зеленский. Бойцы нашли второй проход в цеха предприятия, откуда военные ВСУ нападения не ждали.

«Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех», - рассказал командир штурмового отряда.

За прошедшие две недели на территории ДНР около 70 военных украинской армии сложили оружие и сдались в плен российским силам.

Американский военный аналитик Шон Белл заявил, что запланированное на весну 2023 года контрнаступление украинской армии приведет к скорому завершению спецоперации России. Белл считает, что в ходе наступления бойцы ВСУ быстро выдохнутся, что на фоне недостаточных поставок Западного вооружения приведет к поражению Киева.

Российская авиация уничтожила в боях под Авдеевкой группу боевиков, на военной форме которых обнаружились нашивки польских и грузинских наёмнических отрядов. Среди них также были и украинские силовики.