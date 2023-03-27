Вопрос дня: Какой спектакль вы бы посоветовали посмотреть? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БЕЗРУКОВ, актер:

-Я как художественный руководитель Московского Губернского театра порекомендовал бы сходить к нам, из последних премьер у нас - "Женитьба. Почти по Гоголю", в моей постановке. И недавно состоялась премьера спектакля режиссера Ивана Пачина "Сорок первый", по повести Бориса Лаврентьева. Так что ждем в Московском Губернском театре!

Эдуард Бояков, театральный режиссер:

- Конечно, хочется про свой театр сказать. У нас на Мясницкой, 7, в «Новом театре» идет «Лубянский гример». В невероятно красивой усадьбе Салтыковых-Чертковых. Еще хочу отметить спектакли Светланы Земляковой, они сейчас идут в Театре Вахтангова. И в театр «Практика» после ремонта возвратился спектакль «Бабушки», а это лучший спектакль Москвы.

Евгений Князев, актер, ректор Театрального института имени Щукина:

- Я люблю театры, которые разговаривают со мной и обо мне. Удивляться, откуда театр знает все это. В «Ленком» нужно идти на «Поминальную молитву». В Театре Вахтангова очень много хороших спектаклей, к чему душа лежит, туда и идите.

Егор Холмогоров, политолог:

- Сходите в Новый Манеж на пьесу «Старгород» по «Соборянам» Лескова. 10 апреля следующий спектакль.

Екатерина Кретова, литературный редактор сборника «Лучшие пьесы года»:

- Тем, у кого есть дети-подростки, рекомендую приобщать их к классическому искусству. А мне лично понравилась опера «Сибирский цирюльник» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - очень остроумная, современная постановка, не скучная.

Александра Кучук, театральный критик:

- Театр Вахтангова - «Евгений Онегин» обязателен к просмотру, «Война и мир» - это новое видение Толстого. В «Сатириконе» - «Р» Юрия Бутусова. Это «Ревизор», но в эмоциональной постановке. Также посмотрите Бутусова, но уже в РАМТе, - постановка «Сын» про подростковый бунт. Туда можно идти с детьми 16+. А для детей помладше - «Кролик Эдвард».

Наталья Андросенко, политолог:

- Очень советую пойти на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ. Сейчас очень модная тема, весенняя такая, про Питер 80-х и историю группы «Секрет».

Раиса Коваль, пиар-эксперт:

- Мы с супругом очень любим театр, каждую неделю стараемся что-то смотреть. Вот из последнего рекомендуем Театр Олега Табакова - «Ночь в отеле», Студию театрального искусства - «Лабардан-с». И очень рекомендуем в Большом театре посмотреть балет «Анюта».

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