Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 12 декабря 2022 года: псевдо-француз грозит Дню Победы, украинцы бегут от русского «Терминатора», а мобилизованным устроили телемост с домом

Фото: Александр КОЦ

МИНОБОРОНЫ. ОФИЦИАЛЬНО

Российские войска продолжают перемалывать противника.

- На Купянском направлении артиллерией уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

- На Красно-Лиманском направлении продолжается наступление. Заняты новые позиции. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

- В районах Червоная Диброва и Серебрянского лесничества уничтожены три диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ.

- На Донецком направлении наши тоже наступают. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

- На Южно-Донецком направлении противник пытался атаковать наши позиции, но артиллерия атаку отбила. Уничтожено до 40 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.

- Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 86-ти украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах.

- Всего с начала спецоперации уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники.

ПОШЛИ ВПЕРЕД

В районе поселка Великая Новоселовка (это Донецкая республика) российские войска перешли на наступление. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

«Противник не смог удержать передовые позиции - отошёл на вторую линию одновременно с подтягиванием резерва, и основное сопротивление оказал на этом рубеже. Пока ситуация плавающая, но скорое наступление темноты вынудит снизить активность», - написал он в своем телеграм-канале.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЛЕГИОНЕ

Отставной французский генерал иностранного легиона Мишель Яковлефф (не смотрите на фамилию, это и правда француз) заявил новую идею. По его мнению, украинцы должны бомбить 9-го мая Парады Победы в российских городах. Причем сделал это не где-нибудь на кухне, а в прямом эфире телеканала LCI.

- Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические, - заявил Мишель. - Например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов

Мсье Яковлефф таким образом поддержал своих хозяев из-за океана, которые заявили, что США не будут удерживать Украину от ракетных ударов по территории России.

Еще в августе потомок русских эмигрантов выступал с идеей направить на Украину французских военных. Потому что украинцев учить долго, а тут уже есть готовый бойцы.

Как мы уже не раз видели, жестокость «бывших» в разы превосходит мнение коренного населения. Так и на этот раз - даже сами французы осудили Яковлеффа. Пользователи Twitter посчитали такие высказывания безумными и опасными.

«Убивать мирное население – это символ чего? Ваших западных ценностей?» – написал пользователь под ником Norman eric.

«Опасный безумец, что ты несешь», – возмутился другой комментатор.

«Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно», – высказал мнение еще один подписчик.

«Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!» – заявил пользователь sebastien.

УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ ИСПУГАЛИСЬ РОССИЙСКОГО «ТЕРМИНАТОРА»

Российские военные рассказали и храбрости украинцев. Командир экипажа боевой машины поддержки танков «Терминатор» рассказал РИА Новости, что украинские боевики буквально боятся и бегут при виде этих боевых машин.

Бояться есть чего - там четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибром 30 мм, два гранатомёта и пулемёт.

«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора», — рассказал командир.

ЕВРОПА ПОИСТРЕПАЛАСЬ

Военные запасы Евросоюза истощились, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

- Мы передали оружие Украине, но при этом поняли, что наши военные запасы истощились, - заявил тот.

До Европы дошло, что им «не хватает критически важных оборонных возможностей» для защиты «от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте». Другими словами, они поняли, что остались с голой… с голым арсеналом.

ПОМАШИ МАМЕ РУЧКОЙ

Мобилизованным бойцам дали возможность пообщаться с родственниками. Специально для одного из подразделений Центрального военного округа устроили сеанс телемоста с Новосибирском.

Как рассказали в Минобороны, всех, кто принял участие этом мероприятии, от долгожданной встречи переполняли эмоции. Например, мама одного из мобилизованных рассказала: «Когда узнала, что будет телемост, волновалась, ночь не спала». Но уже после разговора призналась, что хоть и не удалось долго поговорить с сыном, но все равно на душе стало легче, спокойнее.

В Минобороны, пообещали, что при возможности будут и дальше проводить такие сеансы связи, но сразу заметили, что на регулярной основе для всех бойцов такие встречи организовать не получится. Но держать связь с родными бойцами возможно при помощи писем.