53-летняя жена Олега Газманова показала откровенное фото в нижнем белье

Олег и Марина Газмановы. Фото: соцсети.

Олег и Марина Газманова счастливы в браке уже 19 лет. Супруга Олега Газманова – редкая красавица, и в свои 53-года выглядит гораздо моложе возраста по паспорту. Жена музыканта призналась, что совершенно не беспокоится о морщинах и лишнем весе. На своей странице в соцсетях Марина опубликовала откровенный снимок в нижнем белье.

На фото супруга Газманова позирует в черном корсете, подчеркнувшем ее тонкую талию пышную грудь.

«Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру пофиг сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги малышка, беги!» - подписала Газманова эффектный черно-белый кадр.

Марина опубликовала откровенный снимок в нижнем белье. Фото: соцсети.

Марина призналась, что сейчас она поддерживает молодость, а когда придет время, станет поддерживать здоровье и любопытство. Кроме того, жена артиста рассказала, что увлекается психологией, которая помогает ей сохранять интерес к жизни и к этому миру.

«Я за умеренность, индивидуальность, осознанность и страстный аппетит к жизни», — заключила Марина.

Олег Газманов познакомился с будущей женой, когда Марина еще была замужем за Вячеславом Мавроди – братом печально известного основателя «МММ». С тех пор супруги вырастили двоих сыновей, Родиона и Филиппа, и воспитывают дочку. Марианне скоро исполнится 19, и у девушки есть все задатки стать актрисой или моделью – наследница артиста невероятно фотогенична. Дочь Газманова унаследовала красоту своей матери.

Сын Родион появился у Газманова в предыдущем браке. Первенец певца долго искал себя в бизнесе, пока не понял, что его гораздо больше манят шоу-бизнес и ТВ. Сейчас Родион выступает на сцене.

Еще один сын Филипп родился в предыдущем браке Марины.

- Филипп встретился с папой Славой лет в пять, - рассказывала Марина Газманова. - Тот пришел к нам в гости, я представила его Филиппу: «Вот твой папа». Он говорит: «Здравствуйте. Пойдемте, я покажу свою комнату». Филипп совершенно не растерялся от того, что у него два папы. Сразу сообразил, что это хорошо: можно попросить второй компьютер. Филиппу было лет семь, когда он позвонил Славе и попросил разрешения взять фамилию Газманов. Тот понял — не возражал.

Сейчас у Филиппа собственный бизнес, по словам Марины, очень успешный.