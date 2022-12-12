Британские парламентарии оказались глупее шестиклассников

Только 44% депутатов парламента Британии смогли достичь необходимого школьного уровня по математике. Фото: REUTERS

Британские школьники ежегодно сдают различные обязательные тесты. Есть они и у шестиклассников.

Вопросы, на которые отвечают 11-летние дети, были заданы членам британского парламента. И результаты, которые показали законотворцы, оказались поразительными.

- Только 44% депутатов смогли достичь необходимого уровня по математике. А вот по орфографии, грамматике и пунктуации – 50%, - сообщается в итоговом документе.

В школах аналогичные тесты, по крайней мере, удовлетворительно проходят почти 60% юных британцев. До пандемии коронавируса этот показатель был выше на 5%. Причем после нескольких лет дистанционного обучения, как показывают исследования, хуже стали учиться дети из бедных семей.

Задание депутатам раздали организаторы кампании More Than a Score, выступающие за отмену обязательного тестирования. Они считают, что на школьников оказывается дополнительное давление, а тесты никоим образом не помогают процессу обучения и, уж тем более, никак не улучшают его.