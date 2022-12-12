Президент Финляндии призвал продолжать сотрудничество с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал поддерживать сотрудничество с Россией. По его словам, совместная деятельность стран является важным аспектом мирного сосуществования.

- Мы должны продолжать сотрудничать хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров, - сказал он.

Из-за спецоперации российских войск на Украине правительство Финляндии заявило о прекращении сотрудничества с Россией в различных межгосударственных, экономических и культурных сферах и ограничении въезда на территорию страны российских граждан.

Теперь Ниинисте заявил, что для возобновления полномасштабных отношений понадобится время, однако, по его мнению, это может произойти уже совсем скоро.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что опасная ситуация на Украине показала всю слабость Европы. Она особо упомянула снабжение вооружением Украины Штатами, а также оказание финансовой и продовольственной помощи странами Европы.