В Германии решили приучить покойников к экономии энергоносителей

Подготовленные к кремации тела в крематории города Эссен, Германия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граничащее с паранойей стремление европейских стран во чтобы то ни стало сократить потребление энергоресурсов проникло стало проникать из жизни повседневной в мир духовный, и даже загробный.

В Германии решили, что покойники должны помочь избавиться от зависимости страны от российского газа.

Там разработали план, согласно которому усопших можно будет кремировать с существенной экономией. Для этого часть печей отключат, а оставшиеся переведут в режим круглосуточно работы, но температуру в них уменьшат на 100 градусов – с +850 по Цельсию до +750.

Союз крематориев ФРГ ожидает соответствующего разрешения властей.

Одно временно оптимизировать расходы на электричество и тепло предлагают и в духовном мире. Так, римско-католическая епархия голландского Рурмонда в целях экономии тепла в храмах разрешила священникам не проводить регулярные мессы, обещая, что не взыщет за это.