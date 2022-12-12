Стало известно о контактах британского короля с посольством России в Лондоне

Король Великобритании Карл III. Фото: REUTERS

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин рассказал, что с момента провозглашения новым британским монархом Карла III и посольством нашей страны в Лондоне никаких контактов между ними не было, пишет газета "Известия".

Глава российской дипмиссии в британской столице уверен, что членам королевской семьи даны рекомендации - в подобного рода контакты не вступать.

При этом посол подтвердил, что связи с британским МИДом у посольства имеются. И выразил уверенность в том, что в полной заморозке или даже разрыве дипотношений не заинтересованы ни Москва, ни Лондон.

Мать Карла III, недавно скончавшаяся королева Елизавета II находилась в родстве с Домом Романовых.

В бытность наследником престола король Карл III дважды посещал Россию. В 2003 году его визит был посвящен 300-летию Санкт-Петербурга и 450-ой годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Великобританией.