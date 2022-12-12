Михаил Дегтярев: «Администрации районов обязаны взаимодействовать с людьми»

В ходе личного приема главы региона обсуждалась проблема в работе общественного транспорта. Фото: правительство Хабаровского края

Будучи руководителем региона уже более двух лет, губернатор Михаил Дегтярев время от времени возвращается к формату личных встреч с населением. Таким мероприятия позволяют, минуя бюрократические процедуры, узнать о наличии проблем напрямую от жителей и оперативно принять меры по их решению.

В этот раз чаяния жителей губернатор выслушал в стенах приемной президента России в столице Хабаровского края.

- По поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина провожу прием здесь, в Хабаровске. В нем также принимают участие Главный федеральный инспектор по краю Николай Шевцов, министры регионального правительства и глава Хабаровского района, - представил губернатор Михаил Дегтярев всех первых лиц, ответственных за решение проблем.

Важную проблему перебоев в работе общественного транспорта подняла жительница села Заозерное Алена Таскаева. График движения автобуса влияет на успеваемость школьников Заозерного.

- Раньше наш автобус №108 редко ходил по расписанию, иногда мы его вовсе не могли дождаться. В ноябре выделили новую компанию, но это проблему не решило: расписание осталось прежним, хотя мы много раз просили изменить график. Возможность нормально учиться у наших школьников и студентов минимальная – утренний рейс может просто не состояться! 30 детей из Заозерного посещают школу в Матвеевке, столько же – хабаровскую школу №47 в районе Авиагородка, - пояснила положение дел заявительница.

Кроме школы, среди жителей Заозерного востребованы аптека и амбулатория, расположенные в Матвеевке. Но добраться до этих социально значимых объектов – также задача не из легких, в виду нестабильного режима автобуса.

Михаил Дегтярев, выслушав суть проблемы, отметил, что решение находится в компетенции местной администрации и министерства образования и науки, которым поручено отработать вопрос обеспечения детей из села новым школьным автобусом уже к январю 2023 года.

- Ставлю задачу нашему минобрнауки – после поступления в край новых школьных автобусов один из них передать в Хабаровский район. Транспорт в дальнейшем будет обслуживать, в том числе, жителей Заозерного. Срок – начало третьей четверти! - подчеркнул губернатор.

Пока новая техника не доехала до Хабаровского края, перевозкой учеников займутся с помощью резервной техники, о чем власти уже договорились с одним из перевозчиков.

Что касается неудовлетворяющего жителей графика движения транспорта, то возможность его обновления будет рассмотрена в ходе перезаключения контракта с действующим предприятием, осуществляющим перевозки. К процессу обещают подключить заинтересованных представителей общества.

- Администрация обязана взаимодействовать с людьми. Расписание однозначно нужно скорректировать! Оно должно всегда быть в пользу тех, кто раньше начинает свой день. Обсудите вопрос в рамках рабочей группы, куда обязательно пригласите Алену Сергеевну, как активную жительницу села. А сформулированные вместе с гражданами предложения направите в краевой минтранс, - наставил губернатор главу Хабаровского района.