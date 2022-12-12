Половина пьет, у каждого третьего - депрессия: 80% россиян ошибочно считают себя здоровыми

Порядка трети россиян чувствуют «тревогу и депрессию». Фото: Shutterstock

Специалисты Сеченовского университета выпустили Национальный мониторинг общественного здоровья, который показал, что мы мало обращаем внимание на боль и дискомфорт.

Глобальный опрос (более 80 вопросов) раскрыл интересные факты: россияне думают, что они здоровы, но когда им задают конкретные вопросы, сразу начинают считать себя больными. Просто в обычной жизни мы как-то не замечаем ни плохого зрения, ни каких-то ограничений, ни чувства дискомфорта.

В опросе приняли участие более 2000 человек, средний возраст которых 45 лет. Он был подготовлен Междисциплинарным центром исследований общественного здоровья Сеченовского Университета. «Здоровье — не только биологическая характеристика, но и социальная. И комплексные исследования здоровья позволяют сделать интересные открытия и выводы, важные для всей системы здравоохранения в целом», — говорит руководитель центра исследований общественного здоровья Сеченовского Университета Екатерина Александрова.

«Я СОВЕРШЕННО ЗДОРОВ, ТОЛЬКО ХРОМАЮ И НОШУ ОЧКИ»

Самый, пожалуй, интересный момент в опросе — это объективная и субъективная оценка здоровья. Одним из первых вопросов была оценка своего здоровья. И 83% россиян оценивают в целом свое здоровье как «хорошее», «очень хорошее» и «отличное». Лидеры в позитивном отношении, конечно, мужчины — они в два раза чаще оценивают его как «отличное» или «очень хорошее».

Но когда начинались детальные вопросы, выяснялись удивительные факты: только 30% опрощенных россиян не имеют каких-либо ограничений по зрению, слуху, ходьбе и подвижности, а также проблем с когнитивными функциями (память, внимательность и т.п.) уходом за собой и коммуникациями. «Именно они определяют, в какой степени человек способен к активным социальным видам деятельности (образование, занятость, жизнь в обществе и пр.)», - объясняют эксперты.

При этом почти каждый второй респондент отмечал некоторые затруднения хотя бы в одной из шести жизненных сфер, а каждый девятый говорил о серьезных функциональных ограничениях.

- Несмотря на то, что цифровизация сделала услуги здравоохранения более доступными, все-таки для части людей, имеющих ограничения по слуху, зрению или мобильности, проблема с записью к врачу сохраняется и цифровыми методами решается не полностью, — комментирует доктор медицинских наук, член корреспондент РАН, проректор Сеченовского Университета по научно-исследовательской и клинической работе Виктор Фомин.

ЧЕМ НИЖЕ ДОХОД, ТЕМ ВЫШЕ ВЕС

Среди основных вопросов, которые показывали внимательность к здоровью, были «испытываете ли вы боль или дискомфорт», а также чувствуете ли тревогу или депрессию.

На первый вопрос положительно ответили четверть опрошенных (39%). И чем старше были респонденты, тем больше был процентов положительных ответов — например, среди 60-летних боль испытывают более 60% человек.

А 35% чувствуют «тревогу и депрессию». И тревожность не зависит от возраста, пола, дохода или региона проживания, она встречается во всех группах опрошенных одинаково часто.

Если говорить о физических факторах, то 52% россиян страдают лишним весом, из них 22% имеют ожирение (в среднем, эта цифра составляет 13% по всему миру). Причем подтвердились наблюдения мировых экспертов — чем ниже доход, тем выше вес. Так и среди опрошенных россиян: доля граждан с ожирением в группе с доходами до 20 тысяч рублей в месяц составляет 30% и еще почти 30% имеют избыточный вес.

Что касается курения — в целом идет явное снижение числа курильщиков. Так, в 2009 году в России курили примерно 40% взрослых. По данным опроса, сейчас эта вредная привычка есть у 34%. При этом каждый десятый выкуривает более 20 сигарет в день.

А вот алкоголь употребляют 76% опрошенных россиян, причем 42% — с повышенным риском для здоровья. И каждый десятый из зоны риска слишком молод - 18–24 года. «Рискующие» люди выпивают более 20 граммов чистого спирта (для женщин) и более 30 граммов для мужчин в день.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ: НЕ ЛЮБИМ ВРАЧЕЙ, НЕ ПРОХОДИМ ОБСЛЕДОВАНИЯ

* 39% жителей страны страны живут с гипертонией или повышенным артериальным давлением. И при этом только половина регулярно принимает лекарства для его нормализации. Повышенное содержание холестерина в крови у каждого четвертого россиянина, стенокардия у каждого десятого, а сердечная недостаточность у каждого девятого.

* За последний год 61% россиян обращались в государственные медицинские организации, из них 33% обращались также и в частные. При этом 49% предпочитают посещать частные медучреждения.

* 24% хотя бы один раз не получили помощь, за которой они приходили в государственную медицинскую организацию и 5% — при обращении в частную клинику.

* Но тем не менее врачи грамотно и терпеливо объясняют проблемы и рассказывают о лечении: качество объяснений высоко оценивают и в государственных, и в частных медицинских организациях (71% и 90% соответственно).

* 71,3% людей в возрасте старше 40 лет никогда не проходили ни одного из исследований на рак кишечника.

* За последние два года 43,8% россиянок старше 40 лет не делали маммографию, хотя рак груди на первом месте среди онкозаболеваний у женщин.

КСТАТИ

Ну хоть спортом занимаемся

55% опрошенных россиян занимаются чаще одного раза в неделю с высокой интенсивностью, 74% — с умеренной интенсивностью.