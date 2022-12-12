«Дед Мороз существует параллельно во многих реальностях»: как главный сказочный персонаж Нового Года может прийти в каждую семью?

Pуководитель отдела высокотехнологичных проектов дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс, руководитель проекта дополненной реальности MARMA Татьяна Грибанова. Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве проходит форум гражданского участия «Мы вместе», куда приехали тысячи волонтеров, представителей молодежи и руководство инновационных проектов. В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказала о своих проектах руководитель отдела высокотехнологичных проектов дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс, руководитель проекта дополненной реальности MARMA Татьяна Грибанова.

НОВОГОДНИЕ ЭЛЬФЫ

- Татьяна, вы в Деда Мороза верите?

- Абсолютно точно верю, видела его, и мы даже Деда Мороза заколлабили (наладили сотрудничество - «КП»).

- Получается, вы в каком-то смысле помогаете ему?

- Да, мы немножко сказочные новогодние эльфы.

- Мы уже достаточно заинтриговали наших зрителей и слушателей. Давайте перейдем к сути вашего проекта.

- Совместно с единственным настоящим Дедом Морозом из Великого Устюга мы подготовили открытку с дополненной реальностью. Это сувенир, который можно приобрести в группе ВКонтакте Деда Мороза и в Великом Устюге в вотчине Деда Мороза. В чем смысл? Дед Мороз придет в каждый дом при помощи этой открытки. И можно будет увидеть его видеопоздравление и сделать с ним памятное фото.

Я хочу показать, как это работает, - Татьяна показывает открытку. - На открытке есть QR-код, мы сканируем его камерой смартфона и удерживаем открывшуюся камеру на нем. Никаких приложений скачивать не нужно, все работает через браузер. Нужен только смартфон и доступ в интернет, что есть у каждого. Появляется кнопка, нажимаем. Появляется голограмма Деда Мороза, который поздравляет с Новым годом.

- Что же там Дедушка говорит?

- А для этого нужно приобрести открытку, - смеется руководитель проекта MARMA.

- Когда настоящий Дед Мороз из Великого Устюга увидел своего виртуального собрата, какая у него была реакция?

- Здесь нет какого-то деления на реального и виртуального. Дед Мороз просто существует параллельно во многих реальностях. Это один и тот же Дед Мороз.

3D-ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ

- Перейдем к деловой части нашего интервью. Открытки, которые позволяют увидеть поздравление Деда Мороза, не бесплатные. Получается, ваши проекты дополненной реальности имеют какую-то монетизацию?

- Конечно. У нас есть несколько направлений работы: клиентское, направление по работе с бизнесом, есть направление – мероприятия. Могу привести пример на стыке бизнеса и общественно полезных вещей. Приоткрою завесу тайны. У нас скоро выйдет новый проект об исторических памятниках, которые уже утрачены, но мы их воссоздали при помощи 3D-моделирования и в формате городской экскурсии размещаем их на местах их исторической локации.

- Как это будет выглядеть?

- Городская экскурсия, где экскурсовод посредством QR-кода доносит информацию, и у людей в зависимости от геоданных появляются нужные 3D-модели в нужных точках.

- На форуме «Мы вместе» Росконгресс представил еще несколько проектов с дополненной реальностью. Можете о них рассказать?

- Расскажу еще об одном. Нам удалось организовать очень хорошую коллаборацию с детским и взрослым хосписом «Бумажная птица». Каждый посетитель форума может записать слова поддержки, поздравления с Новым годом. Мы интегрируем это поздравление в открытку и в дальнейшем передадим пациентам хосписа. Таким образом мы распространяем добро и делаем его многоформатным.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОЛШЕБСТВА

- Татьяна, давайте напомним, где можно приобрести открытки с Дедом Морозом?

- В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, в его городской резиденции, в местном почтовом отделении. А также можно заказать дистанционно в группе Деда Мороза ВКонтакте. И мы отправим открытку Почтой Деда Мороза со всеми штемпелями до нужного адреса.

- Как дети и взрослые реагируют на такого Деда?

- Все в восторге. Это же реализация процесса волшебства. Мы понимаем, что вот он, Дед Мороз, его вроде бы здесь физически нет, но он частичку своей магии может донести посредством современных технологий.

- Каково это – чувствовать себя немножко волшебником?

- Очень приятно.