Загитова победила Щербакову в дуэли олимпийских чемпионок

Алина Загитова на съемках телешоу "Ледниковый период" в Лужниках. Фото: Даниил ОПАРИН

Рулевая "Ледникового периода" в третий раз подряд признана посетителями сайта kp.ru королевой эфира.

Ее бьют, она крепчает - иначе и не скажешь об Алине Загитовой, над телеталантами которой не смеялся только ленивый. Дескать, и держится фигуристка в эфире неуверенно, и реплики свои произносит неуклюже, ну и вообще нечего ей в этом самом эфире делать. Но Алина, как истинная чемпионка, на улюлюканье с интернет-трибун внимания не обращала, продолжала работать соведущей в "Ледниковом периоде" и потихоньку с ее регулярным появлением в телесетке смирились даже самые агрессивные зрители. Ну а фанаты продолжили свою любимицу яростно поддерживать: в результате - три подряд победы в нашем ежегодном опросе. Алина вновь, как в 2021-м и в 2020-м, стала лучшей.

Интересно, что в этом году битва за первое место превратилась в дуэль олимпийских чемпионок, ведь в "Ледниковом периоде" появилась еще одна соведущая - Анна Щербакова. Золотая медалистка Игр-2018 в итоге одолела победительницу Олимпиады-2022, но отрыв был сравнительно невелик - пара десятков тысяч голосов. Скажете, что это очен даже много? Тогда обратите внимание на то, что за Алину выступили двести с лишним тысяч посетителей kp.ru (за Анну - около 180 тысяч)!

Алексей Ягудин и Анна Щербакова на съемках "Ледникового периода". Фото: Наталья Волошина

Лучшая телеведущая-2022

1. Алина Загитова ("Ледниковый период") - 204996 голосов (49.83%)

2. Анна Щербакова ("Ледниковый период") - 178665 (43.43%)

3. Екатерина Стриженова ("Время покажет") - 12931 (3.14%)

4. Ольга Бузова ("Звезды в Африке") - 5513 (1.34%)

5. Юлия Барановская ("Модный приговор", "Мужское/Женское") - 4018 (0.98%)

6. Ольга Скабеева ("60 минут") - 1375 (0.33%)

7. Елена Малышева ("Жить здорово!") - 972 (0.24%)

8.Дарья Златопольская ("Синяя птица", "Белая студия") - 809 (0.20%)

9. Екатерина Андреева ("Время") - 454 (0.11%)

10. Лера Кудрявцева ("Секрет на миллион", "Звезды сошлись") - 324 (0.08%)

В опросе «Комсомольской правды» приняли участие 413272 человек