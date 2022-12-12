После публичного скандала раскрыто имущество Гарика Харламова: шоумен оказался владельцем недвижимости на 225 млн рублей

Бывшие супруги всё ещё живут под одной крышей Фото: Соцсети

Особняк Гарика Харламова и Кристины Асмус в соцсетях теперь называют то "теремок", то "кошкин дом". Вот только сказкой здесь и не пахнет. Как выяснилось на днях, спустя два года после развода бывшие супруги всё ещё живут под одной крышей. Кристина с дочкой Настей - на одном этаже, Гарик - на другом, плюс там же разместилась и мама юмориста, у которой с невесткой совсем не тёплые отношения...

Как уверяет актриса, им с дочерью идти некуда - своим жильем Асмус, которая прилично зарабатывает, почему-то до сих пор не обзавелась, а экс-супруг на отселение денег не даёт. При этом пару лет назад в эфире шоу "Секрет на миллион" Харламов на всю страну заявил, что перепишет особняк на дочь. Сайт KP.RU выяснил, сделал он это или нет, а также, чем на самом деле владеет звезда "Comedy Club", который вынужден ютиться с бывшей женой в доме раздора.

ДОМ В ПОДМОСКОВЬЕ: 140 МИЛЛИОНОВ

Итак, недвижимость, из-за которой ругаются экс-супруги, расположена в элитном коттеджном поселке на Рублевке "Ильинка Лейнхаус". Площадь дома с несколькими спальнями и ванными комнатами, бассейном, кино- и тренажёрным залами, - 473 квадратных метра. Говорят, особняк стоит 100 миллионов, но на самом деле эта цена устарела.

- За последние годы прайс вырос. С учетом площади, дизайнерского ремонта и участка на 8 "соток" актуальная стоимость данного объекта - около 140 млн рублей, - сообщили KP.RU в агентстве по продаже элитной недвижимости.

По данным источников KP.RU, этим домом Харламов до сих пор владеет единолично - на дочь особняк не переписан. Кроме того, на юмориста оформлен гараж и земельный участок под домом.

ПЯТИКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МОСКВЕ: 80 МИЛЛИОНОВ

Также Харламов, по данным KP.RU, является единоличным владельцем пятикомнатной квартиры в Грохольском переулке столицы площадью 109 кв.м. Такая недвижимость сегодня стоит около 80 миллионов рублей. Кроме того, там же у шоумена есть два машиноместа на общую сумму 2,5 млн рублей.

Эта недвижимость осталась Гарику после развода с первой женой Юлией Лещенко. Тогда супруги со скандалом делили имущество вплоть до тюля и тумбочек, и суд встал на сторону юмориста. Экс-жена в итоге получила лишь денежную компенсацию в размере 6 млн рублей.

ДОЛЯ В КВАРТИРЕ НА ОКРАИНЕ: 5 МИЛЛИОНОВ

Звезде "Comedy Club" принадлежит 1/2 двушки на юго-востоке Москве: скорее всего, этой квартирой Гарик владеет напополам с мамой Натальей Харламовой. Недвижимость на улице Верхние поля оценивается в 10 млн рублей.

КСТАТИ

В гараже у звезды "Comedy Club" всего одна "ласточка" - Порше Кайен, купленный в 2018 году.

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