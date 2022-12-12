США в ужасе из-за перспективы войны с Россией: Пентагон требует прекратить поддержку Украины

Пентагон требует прекратить поставки вооружения Украине, чтобы не обезоружить США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Плохие новости для Зеленского: Вашингтон уже не уверен, что Украина сумеет победить Россию и защитить весь свободный мир, поэтому сокращает поставки Киеву определенных видов вооружений и боеприпасов. Причина, как следует из публикации в американском издании Foreign Policy, проста - в США все больше склоняются к тому, что нельзя более сокращать запасы своего орудия.

Ситуация, которую рисует Foreign Policy, примерно такая. Конгрессмены крайне недовольны проявлением скупости администрации Байдена в оказании военной помощи Украине. И объявленные на прошлой неделе планы поставить Киеву дополнительно оружия на 275 миллионов долларов - просто насмешка какая-то, один из самых маленьких пакетов помощи с начала конфликта. Военные объясняют: поиздержались мы, есть нормы, предусматривающие обязательный арсенал для собственной армии, которые определены оперативными планами возможных военных действий (OPLAN). Большинство оружия, которые Соединенные Штаты передают Украине, например, 155-мм артиллерийские установки стандарта НАТО и реактивные системы залпового огня, предназначены для собственной борьбы с Россией или Северной Кореей.

Но конгрессмены - а политикам всегда легче проявлять решимость, чем военным, - эти аргументы отвергают. Что за чушь! Чего жадничать и придерживать оружие для гипотетической войны, когда руками украинцев мы уже участвуем в конфликте реальном? Надо давать ВСУ все, что те попросят, и пусть дальше разбираются с этими русскими. К тому же, если США притормозят с поставками оружия на Украину, да еще в такой непростой для нее ситуации на фронтах, предупреждают некоторые военные эксперты, то какой пример они подадут своим западным союзникам? Ведь у них возможности военной помощи гораздо меньше, и они, пожалуй, тоже начнут сокращать поставки Украине своего оружия.

Короче: политики на Капитолийском холме считают, что существующие нормы вооружений для своей армии - не догма, их можно и пересмотреть в сторону уменьшения, тем более, когда на Украине «масть пошла». Военные упираются: «Мы работаем над пополнением запасов в США и пополнением истощенных запасов союзников и партнеров». По сообщению Defense News, армия США почти втрое увеличит производство 155-мм артиллерийских снарядов стандарта НАТО в течение следующих трех лет -до 40 000 снарядов в месяц. Но даже при этих планах в Вашингтоне считают, что «Украина слишком быстро сжигает ракеты и снаряды», полагая, что имеет доступ к «кормушке с боеприпасами, а это просто не так».

Чем закончится этот спор, скоро увидим. Но он четко обнажил возникшую за океаном неуверенность: при громких заявлениях главы Белого дома о «неизбежной» победе Киева над Москвой, там все же серьезно задумываются о том, что будет, если Украина проиграет. И подтверждает это приводимое Foreign Policy мнение одного из экспертов конгресса: «Администрация на самом деле не хочет ускорять события на Украине. Это очень ясно для всех нас». Поймут ли это в Киеве?