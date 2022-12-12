ВКонтакте вручила гранты за создание мини-приложений: 4,5 миллиона рублей разделили проекты в сфере спорта, медицины, образования

В конкурсе VK Fresh Code могли участвовать как отдельные разработчики, так и команды

ВКонтакте объявила победителей грантового конкурса VK Fresh Code. Создатели самых успешных мини-приложений на базе платформы VK Mini Apps получили гранты из призового фонда в 4,5 миллиона рублей.

В конкурсе VK Fresh Code могли участвовать как отдельные разработчики, так и команды. Среди 25 сервисов-победителей — проекты в тематиках спорта, здоровья, образования: к примеру, «Баскетбол» присылает уведомления о матчах и заброшенных мячах, «Таймер шахмат» создан для любителей знаменитой интеллектуальной игры, «Здоровье глаз» помогает самостоятельно проверить зрение и ежедневно проводить зрительную гимнастику. Также есть тренажёр для ЕГЭ по английскому языку и другие полезные сервисы.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте:

«В создании сервисов, полезных для людей, не может быть предела: и команда ВКонтакте, и сторонние разработчики непрерывно усиливают платформу новыми проектами. Для нас естественно поддерживать талантливые команды, чтобы они продолжали творить на благо пользователей. Гранты конкурса VK Fresh Code могут стать ресурсом для развития проектов — например, их владельцы могут арендовать сервер, купить технику, рекламу, оплатить работу дополнительных специалистов или потратить их для других своих нужд. Признание качества работы помогает понять, что ты двигаешься в правильном направлении, даёт стимул совершенствовать свой проект».

VK Mini Apps — открытая платформа, где представлены различные сервисы: здесь можно знакомиться, играть, выбирать фильмы, следить за своей активностью и делиться спортивными достижениями. Разработчики используют открытый API ВКонтакте для создания мини-приложений, а за счёт большой аудитории соцсети проекты становятся популярными и получают доходы от рекламных интеграций. Количество сервисов постоянно растёт — в 2022 году их число на платформе достигло 63 800. Пользователи могут их найти на вкладке «Сервисы»в приложении ВКонтакте.