Россияне не занимаются спортом и закаливанием – есть проблемы поважнее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Закаляться – это же так круто и, поскольку мы живем в непростом климате, даже естественно! Скоро Крещение, и мы увидим мужчин и женщин, которые ныряют в прорубь. Значит, с закаливанием у нас все в порядке? Как бы не так, показали результаты опроса, который прошел на сайте KP.RU.

Только 4% опрошенных заявили, что их семья – здоровая: ЗОЖ, закаливание и прочие спортивные активности. А 31% заявили, что не до закаливания – «есть проблемы поважнее». Правда, почти столько же (33%) сказали, что закаляться – не закаляемся, а вот о здоровом образе жизни думаем и какие-то элементы стараемся внедрить. По крайней мере, не все так безнадежно.

Интересно, что среди проблем, которые мешают внедрять ЗОЖ – недостаток информации: 8% заявили, что понятия не имеют, как закаляться. Казалось бы, в наше время, когда стоит открыть смартфон, и на тебя обрушиваются сотни методик – это странно? На самом деле нет, и дело тут как раз в «сотнях методик». Одни говорят, что надо особым образом дышать, другие призывают стоять на гвоздях, третьи – обливаться. Идут жаркие споры о пользе или вреде контрастного душа. Человек просто запутывается в этом потоке информации.

Важным ограничителем оказываются и частные болезни детей. Понятно, когда ребенок постоянно хворает, ты рад, что он в принципе в состоянии в школу ходить, до закаливаний ли? И умом мы прекрасно понимаем: возможно, закаливание сделало бы из постоянно сопливого малыша здорового ребенка. Но так страшно сделать что-то не так и навредить.

Вывод такой: в стране мало достоверной информации, мало методик, рассчитанных на реальную жизнь и реальные семьи, а работа на уровне школ и детских садов практически не ведется. А еще треть россиян находится в таком клубке бытовых проблем, что о здоровье даже некогда подумать. ЗОЖ, спорт и закаливание – все-таки потребность второго уровня, когда базовые потребности удовлетворены. В этом и заключается главная причина наплевательства на свое тело. Люди бы и рады и хотели бы, но не могут.

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