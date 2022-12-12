Искусство и творчество в жизни подростка. Как сделать увлечение ребенка его профессией

Представляем новый выпуск передачи «Наше время или взрослым вход воспрещён», посвящённый теме «Искусство и творчество в жизни подростка» и приуроченный к Международному дню художника, который отмечается 8 декабря.

Ребята расскажут, какую роль в их жизни играет искусство и творчество, поделятся своим мнением о современном искусстве и признанной классике и обязательно выяснят, что думают о возможности сделать творческое увлечение своей профессией современные подростки и их родители.

Спикеры: дети, родители, Никас Сафронов - народный художник РФ, Академик Российской академии художеств, профессор кафедры рисунка и живописи российского государственного университета им.Косыгина, декан факультета культуры и искусства Ульяновского Университета, самый известный на сегодняшний день российский художник.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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