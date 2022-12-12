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Общество12 декабря 2022 10:30

Искусство и творчество в жизни подростка. Как сделать увлечение ребенка его профессией

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск передачи «Наше время или взрослым вход воспрещён», посвящённый теме «Искусство и творчество в жизни подростка» и приуроченный к Международному дню художника, который отмечается 8 декабря.

Ребята расскажут, какую роль в их жизни играет искусство и творчество, поделятся своим мнением о современном искусстве и признанной классике и обязательно выяснят, что думают о возможности сделать творческое увлечение своей профессией современные подростки и их родители.

Спикеры: дети, родители, Никас Сафронов - народный художник РФ, Академик Российской академии художеств, профессор кафедры рисунка и живописи российского государственного университета им.Косыгина, декан факультета культуры и искусства Ульяновского Университета, самый известный на сегодняшний день российский художник.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»

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