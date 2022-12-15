ЦДМ на Лубянке приглашает на новогоднюю программу

Снежное шоу, иммерсивные представления, парады сказочных героев, выставка шоколадных фигур, творческие мастер-классы, игровые квесты и тематические фотозоны ждут посетителей легендарного детского магазина на Лубянке до 7 января. Впервые в ЦДМ открылся новогодний пункт Почты России. В главном атриуме появится резиденция Деда Мороза. Всего в ЦДМ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Участие в программе – бесплатное, вход – свободный.

«Посещение новогоднего ЦДМ на Лубянке для многих стало доброй семейной традицией. Гости погружаются в праздничную атмосферу, любуясь роскошной красавицей-елкой, новогодними украшениями, снежным шоу. В этом году мы подготовили обширную программу, которая объединит более 100 мероприятий и подарит радость и детям, и взрослым», – рассказали в пресс-службе ЦДМ на Лубянке.

ЦДМ полностью украшен к Новому году: в главном атриуме появилась 12-метровая пушистая елка с игрушками ручной работы, тематические фотозоны, под куполом размещены разноцветные подвесы в форме шаров и медальонов, входы украшают мерцающие золотом гирлянды и динамические инсталляции. По традиции одна из самых зимних и волшебных сказок «Щелкунчик» нашла свое отражение в новогоднем убранстве магазина и стала лейтмотивом его шоу-программы.

Театральная премьера

Стартует праздничная программа с премьеры новогоднего иммерсивного шоу по мотивам сказки «Щелкунчик» в исполнении артистов Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА) – единственного в России государственного профессионального музыкального театра, основу труппы которого составляют юные актеры в возрасте от 6 до 17 лет. Впервые дети-актеры оживят сказку в легендарном детском магазине, которому в этом году исполнилось 65 лет. Представление будет проходить в главном атриуме ЦДМ у 12-метровой елки. Шоу создано при поддержке Департамента культуры города Москвы, под руководством художественного руководителя ДМТЮА, заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного артиста РФ Александра Федорова. Увидеть представление можно по выходным дням: 17, 18, 24 и 25 декабря. Начало в 17:05, 17:40 и 18:30.

Новогодняя почта

4 декабря в ЦДМ впервые открылся официальный новогодний пункт Почты России. Специальный почтовый ящик появился в галерее «Улица сказок» на 1 этаже. Дети и их родители могут подписать и бесплатно отправить свои новогодние открытки с пожеланиями родным, друзьям и знакомым или написать письмо в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя почта будет работать до конца года – ежедневно, с 10:00 до 22:00.

Иммерсивные шоу-парады

В преддверии праздника ЦДМ подготовил для гостей парады-представления с участием новогодних персонажей: Щелкунчика, Мышиного короля, снеговиков, гномов, елочных игрушек и символов года – заек. Парады будут проходить по главному атриуму и галерее «Улица сказок». Присоединиться к праздничным шествиям и сделать яркие фотографии с персонажами можно будет по выходным дням: 17, 18, 24, 25 декабря – с 15:00 до 17:00.

Выставка шоколадных фигур

Впервые в ЦДМ открылась выставка шоколадных фигур от фабрики «Красный Октябрь». Сладкая экспозиция появилась в галере «Улица сказок». Она включает пять уникальных шоколадных скульптур по мотивам шоколада «Алёнка» и конфет «Мишка косолапый», «Кис-кис», «Красная шапочка», «Петушок-золотой гребешок». Композиция изготовлена сотрудниками цеха продукции ручной работы «Супер премиум» под руководством скульптора-шоколатье Владимира Коннэ. Для создания экспозиции было использовано 57 килограмм шоколада. Шоколадные произведения искусства можно увидеть ежедневно до 8 января – с 10:00 до 22:00.

Мастер-классы

В праздничную программу ЦДМ входит и серия творческих мастер-классов. Под руководством аниматоров от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» дети сделают карнавальные маски, елочные украшения, коробочки для подарков и раскрасят открытки. Всех участников ждут маленькие сладкие призы. Мастер-классы будут проходить в выходные и праздничные дни: 17, 18, 24, 25 декабря, 3, 5 и 7 января.

Снежное шоу

Также в ЦДМ ежедневно проходит атмосферное «Снежное шоу»: сотни белоснежных снежинок плавно кружатся по новогоднему атриуму, создавая праздничное настроение. Сеансы в 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 и 20:30. Шоу продлится до 15 января.

Резиденция Деда Мороза

С 23 по 30 декабря в ЦДМ можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку. Резиденция главного новогоднего волшебника откроется в главном атриуме ЦДМ.

Квест

3, 5 и 7 января, с 15:00 до 17:00, для юных гостей ЦДМ будут организованы увлекательные квесты под названием «Главный помощник Деда Мороза». В двухчасовой игровой программе на основе славянской мифологии ребятам надо будет спасти Дедушку Мороза. Во время квеста участники вместе с помощниками-эльфами совершат путешествие по разным этажам ЦДМ, найдут подсказки, разгадают шифры, откроют секретные боксы и в конце получат сладкие подарки.

Новогодняя ярмарка

В главном атриуме ЦДМ открылась традиционная новогодняя ярмарка. В праздничных шале можно приобрести дизайнерские елочные украшения и игрушки, теплую зимнюю одежду из натуральных материалов, наборы угощений и многое другое. Рядом с красавицей-елкой маленьких гостей ждет любимейший детский аттракцион – сказочная карусель с лошадками.

Праздничная акция для покупателей

В честь приближающегося Нового года «Центральный Детский Магазина на Лубянке» подготовил праздничную акцию «Подари себе сказку в ЦДМ». Гости, совершившие покупки в ЦДМ в период с 1 по 18 декабря на общую сумму от 10 000 рублей, получат подарочные сертификаты от партнеров ЦДМ. Для получения подарков покупателям необходимо предъявить чеки на стойке выдачи призов на первом этаже ЦДМ в выходные дни с 12:00 до 20:00 в течение всего периода акции.

Подарочная карта ЦДМ

В этом году в ЦДМ на Лубянке можно приобрести подарочную карту ЦДМ, по которой можно расплачиваться во всех магазина, кафе, ресторанах, развлекательных центрах, расположенных в ЦДМ. Получить и пополнить карту на сумму от 300 до 15 000 рублей можно на стойке информации на 1 этаже ЦДМ. Все подробности о карте можно узнать на сайте.

Подбор подарков

Более 140 магазинов, расположенных в ЦДМ, сделали тематические подборки товаров, которые станут отличным подарком к Новому году. Роскошные еловые композиции выставил флористический салон Florist Gump, сладкие комплименты украсили витрину French Kiss, подарочные чайные и кофейные наборы собраны в магазине Кантата. Особое место в новогоднем шоппинге по традиции занимают игрушки и наборы для творчества. В поп-ап магазине игрушек ЦДМ, расположенном на 2 этаже, представлен широчайший ассортимент кукол, плюшевых игрушек, машинок, конструкторов, настольных игр и многое другое. Творческие наборы для детей разных лет можно найти в магазине «Передвижник». Авторские игрушки ручной работы, в том числе символы года – кролики, представлены в салона авторских кукол и игрушек Happiness. Подобрать роскошный новогодний образ для детей можно в магазинах одежды «Маленькая леди», «Империя детства», Gulliver и других.

График работы

ЦДМ на Лубянке будет работать в предпраздничные и праздничные дни по следующему графику: с 16 по 30 декабря с 10:00 до 23:00; 31 декабря – с 10:00 до 18:00; 1 января с 12:00 до 22:00, со 2 января в обычном режиме – с 10:00 до 22:00.

С подробной программой мероприятий и правилами всех акций можно ознакомиться на специальном праздничном сайте ЦДМ.