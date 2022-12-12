Дамы рванули в курьеры, охранники и программисты: как изменился с марта рынок труда

Фото: Shutterstock

Еще с год назад товары с доставкой на дом привозили в основном мужчины. За последний месяц уже дважды мне довольно внушительные сумки притаранивали курьеры-девушки. Личные наблюдения подкрепляют данные свежего исследования компании Superjob: операция «женщины — на трактор» - в полном разгаре.

Аналитики сравнили данные по соискателям на считавшиеся до сих пор преимущественно мужскими работы в марте и сейчас, в декабре. Вывод: процесс пошел, хотя пока затрагивает преимущественно сферы, где совсем уж большой физической силы не надо. За девять месяцев доля резюме от женщин больше всего увеличилась на вакансии курьеров, комплектовщиков, специалистов по тестированию программного обеспечения, менеджеров по продажам. Увеличилась доля дам, желающих трудиться в охране.

И вообще единственная работа из упоминающихся в исследовании, на которую сейчас не претендует слабый пол, — это грузчик. На должности плотников и электриков кандидатки есть.

Чем это объясняется? Как утверждают эксперты Superjob, на рынке труда нынче сложилась уникальная ситуация. Вроде бы кризис и позакрывалось много рабочих мест. Но число тех, кто ищет работу, сократилось еще больше. На этом фоне и стала заметнее активность соискательниц-женщин. Благо их шансы почти на любую работу выросли — просто соискателей-мужчин стало меньше, а кем-то ж закрывать вакансии надо. «Демография и спецоперация побеждают гендерную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук». При этом аналитики напоминают, что очередное дно демографическая ямы вследствие низкой рождаемости в 90-е еще впереди.

Как следует из другого, более раннего декабрьского исследования Superjob, в сравнении с доковидными временами отношение работодателей к «слабому полу» стало в целом более лояльным. Свой вклад тут внесла и удаленка, которая научила работодателей оценивать сотрудников прежде всего по результатам труда, а не по полу, возрасту и предполагаемым обстоятельствам.