Сила российской промышленности не согнулась под санкциями: история одной компании

Генеральный директор ВОЛМА Владимир Овчинцев. Фото предоставлено компанией Волма

Успехи ВОЛМА обнадеживают. Это явный пример состоятельности российской промышленности и ее силы. Мы пообщались с Владимиром Викторовичем ОВЧИНЦЕВЫМ, генеральным директором ВОЛМА, с тем, чтобы выяснить, каким образом крупному производителю оставаться эффективным в условиях 2022 года?

– ВОЛМА сегодня – Российский бренд № 1* на рынке сухих строительных смесей, гипсокартона и пазогребневых плит (*по результатам исследований «Рынок гипсовых строительных материалов и сухих строительных смесей России» ООО «Строительная информация», г. Санкт-Петербург, 2022 г.), – отмечает Владимир Викторович. – И это закономерный результат профессионализма и самоотдачи всего персонала компании, а также – накопленного опыта управления в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.

– Как повлияла общая ситуация с февраля 2022 года на вашу работу, на финансовые результаты?

– В 2022 г. благодаря эффективной совместной работе с нашими партнерами компании удалось достичь рекордного роста. Санкции недружественных России стран полностью остановили экспорт в страны ЕС. В марте 2022 г. торговые сети стран Балтии, Скандинавии, Польши массово снимали нашу продукцию с полок из-за давления местных регуляторов. Но мы смогли эффективно переключиться на рынки Средней Азии, и экспорт по итогам года практически остался на уровне 2021 г. Кроме того, давление головных компаний на российские представительства мировых брендов снизили их активность на рынке, эти ниши постарались занять мы.

– Вы повышали цены в этом году?

– В марте текущего года для обеспечения загрузки своих предприятий и поддержания строительной отрасли мы пошли на беспрецедентный шаг и на полгода зафиксировали цены на основные продукты для строительного канала, активизировали работу по поставкам напрямую застройщикам, минуя посредников. Это дало хороший результат. Кроме того, рост цен позволяет сдерживать активная работа и долгосрочное выстраивание отношений с нашими поставщиками. Благодаря реализованному еще два года назад плану по импортозамещению продукция ВОЛМА имеет очень высокий уровень российской локализации.

– Как отразился уход с рынка европейских поставщиков, учитывая сырьевую зависимость, которая могла сказаться и на ассортименте, и на качестве материалов и услуг вашей компании?

– Компания ВОЛМА имеет в своем продуктовом портфеле ассортимент продукции, позволяющей полностью удовлетворить потребности строителей. Кроме того, мы ведем постоянную работу по выводу на рынок новых продуктов с уникальными свойствами, многие из которых существенно превосходят продукцию мировых брендов. Уход с рынка европейских поставщиков сырья на нас практически не отразился, мы давно провели работу по их замещению на российские и азиатские аналоги, которые, как показало время их использования, оказались более качественными и функциональными.

Конечно, российским производителям не хватает части строительной химии – эфиров целлюлозы, винной кислоты, силиконов. Я думаю, что в ближайшие пять лет будет возможно производить сухие строительные смеси, ГКЛ и ПГП исключительно из российского сырья. Не буду скрывать, что у нас тоже есть в планах проекты по созданию таких производств в кооперации с российскими химическими компаниями.

– Существует ли проблема с кадрами? Каким образом вы ее решаете?

– Мы пошли по пути активной интеграции в учебные процессы профессионального и высшего образования, поддерживаем и системно работаем с более чем десятью учебными заведениями. В этом году планируем открыть на своей базе кафедру производства строительных материалов совместно с одним из ведущих российских университетов. Более двухсот студентов вузов и ссузов ежегодно проходят практику в нашей компании, многие потом работают у нас. Кроме того, уже длительное время проводим работу по созданию и поддержанию внутреннего кадрового резерва – свои сотрудники в приоритете при назначении на вышестоящую должность. Компания продолжает активно развиваться, и квалифицированный мотивированный персонал всегда востребован у нас.

– Как вы оцениваете перспективы вашей компании в 2023 году?

– Мы понимаем, что прогнозирование на сегодняшний момент будет носить условный характер, остается еще слишком много неопределенности во внешней среде. Скажу пока кратко – планы на 2023 г. содержат рост по всем основным показателям бизнеса. Основания для этого есть. Уверен, что запланированные мероприятия позволят их достичь.

– А что касается перспектив рынка в целом?

– Основной драйвер рынка в следующем году – продолжение реализации государственных программ, так или иначе связанных со строительной отраслью. Уверен, что государству удастся, как и в последние годы, эффективно стимулировать к развитию строительную отрасль.

– Владимир Викторович, совсем скоро Новый, 2023 год…

– Да, и я удовольствием поздравлю всех читателей с этим праздником. Но я хотел бы напомнить, что менее чем через два месяца мы с вами будем праздновать еще одну важную для нашей страны дату – 80-летие Победы в Сталинградской битве.

Родина ВОЛМА – Сталинград. Именно со Сталинградского гипсового завода, заложенного в 1943 году для восстановления разрушенного войной города, ведет свою историю наша компания. Ведь это ее первый завод, который сегодня является флагманом среди восьми производственных подразделений ВОЛМА. И он – ровесник Сталинградской победы. Для нас этот праздник не только священен, как для любого патриота, для нас он – родной.

В преддверии Нового, 2023 года я искренне желаю всем – благополучия, добра, поддержки близких, взаимопонимания в семье, счастья, радости и, конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год принесет только хорошие события и подарит яркие, душевные воспоминания. С праздником! Примите искренние поздравления с Новым годом!