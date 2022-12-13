Экология волонтерства

«Транснефть» второй год подряд становится призером международной премии #МЫВМЕСТЕ за реализацию масштабных добровольческих инициатив, направленных на решение социально значимых проблем.

Очевидно, движет ими не финансовая выгода, свое личное время они отдают, не получая взамен материального вознаграждения. Волонтеры просто хотят сделать мир лучше. Результатами их добрых дел пользуются посетители парков, туристы в горах, любители пляжного отдыха, в общем, все мы, обыкновенные люди.

Ольга Сильванович приобщилась к волонтерству еще будучи студенткой педколледжа. Любовь к природе привела к получению второго образования - экологического. Сегодня она - участник волонтерского движения нефтепроводчиков в Самарской области.

Многолетнее добровольческое движение «Транснефти» - крупнейшей в мире нефтепроводной компании - охватывает всю страну, ведь трубопроводы, как артерии, проходят повсеместно.

Движение без остановки

Спектр работы широк: сажают деревья, убирают территории, очищают берега. Отходы, увы, есть везде, где ступает нога человека. И даже с гор нефтепроводчики спускают увесистые мешки мусора.

Этим летом добровольцы, обеспечивающие связь на нефтепроводах, передали на утилизацию полтонны мусора с горы Малиновой, которая является частью башкирского хребта Малидак. Причем в этом году это уже третий горный субботник. Раньше они провели уборку Розовых скал и горы Айгир в Белорецком районе Башкортостана. Всего же связисты совершили уже 11 походов, вывезя со склонов почти пять тонн отходов.

Добровольчество - движение без остановки, говорят они. И пусть завтра убранную территорию снова засыплет листвой и ветками, а новые «туристы» придут и намусорят, но сегодня ты получаешь результат, радующий глаз и душу, и этим результатом ты безвозмездно делишься с миром.

Основной объем работ приходится на озеленение, ведь, как известно, больше деревьев - больше кислорода! Это и хороший пример благоустройства зон притяжения. Сорта выбираются исходя из географических особенностей. На засушливом юге предпочтение отдают плодовым деревьям, в Центральной России сажают липу и сосну, а в Сибири - кедры…

На тропу экологической активности ступают целые семьи. Например, в Тюмени нефтепроводчики вместе с детьми сажали деревья в рамках Всероссийского проекта «Сохраним лес»: сто человек высадили около 5 тысяч саженцев.

Глобально у корпоративного волонтерства две стороны-участницы: компания и сотрудники. Предприятие берет на себя финансовые затраты, чтобы люди имели все инструменты для эффективного применения ресурса гораздо более ценного - своего времени.

«Транснефть» финансирует закупку саженцев, а сажают молодые деревья работники компании, равно как и уход - полив, рыхление, прополку - они берут на себя. Или так: волонтеры собирают мусор, а предприятие предоставляет транспорт для его вывоза. Вариантов взаимодействия много.

Результаты такой кооперации обоюдоэффективны: компания имеет мотивированный сплоченный коллектив и высокий корпоративный дух, а сотрудники - возможность самосовершенствоваться, проявить активную жизненную позицию, наладить дружеские и профессиональные связи.

От Волги до Енисея

Чистые берега - большая забота, конечная цель, помимо самой уборки, - привлечь внимание к охране водных объектов, любимых многими мест отдыха, которые в пользование предоставляет нам сама природа. Вернете ли вы взятый напрокат фрак залитым кетчупом? Но почему-то следы от поедания шашлыков остаются повсеместно.

В прошлом году Ольга Сильванович впервые сама организовала экологическую акцию. В Бугуруслане приводили в порядок русло реки Большой Кинель. И хотя в акции участвовало не так уж много людей, она оказалась очень плодотворной. «Мусора собрали много - 7 трехсотлитровых пакетов примерно на протяжении 5 километров реки. Чего только там не было: бутылки, покрышки, строительный мусор и даже кинескоп от телевизора», - вспоминает она.

А уникальные водоемы Дальнего Востока с их хрупкими экосистемами требуют особо бережного отношения. В этом году нефтепроводчики не раз приходили на весенние субботники и собрали тонны мусора на реках Уссурка и Томь.

«Томь - река рыбохозяйственного назначения, и важно сохранить ее ресурсы. Река часто выходит из берегов и затапливает места, пляжи, где люди привыкли отдыхать. Увы, здесь часто остается мусор, который потом оказывается в воде. Всегда приятно осознавать, что ты хоть немного, но сделал свой город чище», - говорит начальник экологического отдела в Белогорске Светлана Лемешева.

Ежегодно с берегов вывозятся десятки тонн мусора и отходов. Работая буквально не разгибая спины, они надеются, что своим собственным примером воспитывают в нерадивых любителях пикников ответственность: отдохнул - убери за собой!

Высаживать деревья нефтепроводчики выходят целыми семьями.

Утилизируй это

Осознанное потребление и раздельный сбор мусора - признаки хорошего тона. Нефтепроводчики собирают макулатуру, пластик и батарейки. Важность грамотной утилизации сложно переоценить, ведь продукты разрушения аккумуляторных батареек сильно вредят природе. В процессе переработки из батарейки извлекается металл, который потом вторично используют в производстве, а токсичные химикаты утилизируются особым способом.

Более 80 кг батареек сдали работники балтийской «дочки» «Транснефти». А сибиряки организовали акцию по сбору и сдаче вторичных бумажных отходов. Набралось несколько тонн. Вырученные средства часто направляются на озеленение, образуя непрерывный экологический конвейер, умножающий общий синергетический эффект.

«Вот вам реальные дела: грамотная утилизация помогает рационально использовать природные ресурсы. Заботимся о природе в первую очередь мы, обычные люди, своими поступками, а не кричащие из каждого утюга фонды типа нашего комитета спасения Печоры. От сетований всех этих экологических политиканов еще ни одно дерево не выросло», - говорит участник волонтерского движения из Ухты.

Нам здесь жить

Нефтепроводчики - опытные бойцы экологического фронта.

В дочерних обществах «Транснефти» по всей России волонтерство охватывает несколько десятков тысяч человек. За последние два года они реализовали несколько сотен проектов экологической направленности. Добровольцы отмечают, что с каждым годом в их «полку» прибывает, а забота о природе для многих - образ жизни. Кто хоть раз участвовал в субботнике, уже никогда не позволит себе мусорить на улицах.

«Мы все хотим дышать свежим воздухом, прийти на отдых в чистый лес, это ответственность каждого человека, но не все это понимают. Поэтому и нужна помощь волонтеров. Нам здесь жить», - подчеркивает Наталья Леонова, волонтер из Новороссийска.

ВАЖНО!

В волонтерском движении «Транснефти» участвуют более 50 тысяч сотрудников и членов их семей. Они провели свыше 1500 проектов в 200 населенных пунктах страны.

Экологическое триединство «Транснефти»:

• использование природных ресурсов для мониторинга промбезопасности и предотвращения негативного воздействия на окружающую среду,

• природоохранные благотворительные программы,

• волонтерская деятельность.