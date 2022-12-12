Новая игра от билайна. Участвуй в «Новогоднем движе» и получай подарки

Фото: Shutterstock

В преддверии грядущих праздников билайн запустил игру «Новогодний движ 2023». Приятно провести время, а еще – получить подарки, абоненты смогут на официальном сайте оператора и в мобильном приложении.

Новогодняя игра похожа на классическую настольную игру-лабиринт, в которой участники с помощью бросков кубиков передвигается по 600 ячейкам карты. Делая шаг за шагом, клиент будет находить подарки, а также другие игровые объекты. Чем дальше получится продвинуться по карте, тем более ценные призы удастся найти. Но добраться до них будет непросто, ведь на пути пользователей ждут препятствия, что делает игру еще увлекательнее.

Турнир носит соревновательный характер. Призы по итогам каждого дня, недели, а также в завершении игры достанутся самым активным пользователям, набравшим больше всего очков.

Помогать абонентам продвигаться в глубь карты будут виртуальные помощники-апперы: пчелка Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг, панда Тапа, обладающие уникальной силой, которая непременно пригодится в игре. Выбрать помощника необходимо перед стартом «Новогоднего движа».

По условиям игры, каждый день участникам будет доступно более 50 попыток-бросков кубиков. Число попыток можно увеличить, выполняя несложные задания от билайна.

Какие призы получат участники:

- Скидки до 100% на устройства и аксессуары в интернет-магазине оператора.

- Скидки на услуги связи и собственные сервисы билайна, включая ТВ.

- Ценные призы от партнеров.

Реклама. beeline.ru