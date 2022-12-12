Правительство дополнительно выделит на выплаты детских пособий малоимущим 3,3 миллиарда рублей

С 1 января в России вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам Фото: Shutterstock

Более 3,3 млрд.рублей дополнительно направит правительство на выплаты ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия получат семьи с низкими доходами. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

- Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители всех возрастов, а также будущие мамы, - сказал Мишустин.

Он напомнил, что с 1 января в России вводится единое пособие, которое объединит действующие выплаты на детей и беременным женщинам.

На совещании также обсуждалась программа социальной газификации. С 30 ноября программа социальной газификации стала бессрочной. По словам Мишустина, уже около 800 тысяч россиян воспользовались бесплатной возможностью для подведения газа до границ участков.

Как рассказал вице-премьер Александр Новак, работы по прокладке газопроводов организованы не только по заявкам граждан, но и превентивно - там, где это экономически целесообразно.

- То есть труба проложена вблизи от участка и при поступлении соответствующей заявки от домовладельца в короткие сроки будет проведена до границы участка, - пояснил Новак, пояснив, что такая возможность есть у 600 тысяч домовладений.

- Сейчас важно не сбавлять набранные темпы, чтобы в домах был газ, а люди видели конкретные результаты нашей работы, - поручил Новаку Мишустин.

Напомним, с прошлого года правительство по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году.