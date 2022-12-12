Как Россия обезоруживает ВСУ? Ответ Минобороны

В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области нашими воинами уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков озвучил потери ВСУ за минувшие сутки: на Купянском и Красно-Лиманском уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, а на Донецком - 30.

Кроме живой силы нашими военнослужащими сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов ВСУ.

Силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области, шесть беспилотников, МиГ-29, два Ми-8 ВВС Украины, нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.

Кроме того, в районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Конашенков также отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На официальном сайте Зеленского появилось его очередное сообщение. В нем о том, что он глава киевского режима перед выступлением на саммите G7 решил сверить текст с президентом США Джо Байденым.

«Уже сегодня состоится саммит G7, Украина будет участвовать, и сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается позитивно. И это добавляет оптимизма».

Но интересно не это. Небольшое сообщение фактически дублировало предыдущее, а написано было ради вот такого месседжа в конце: «И пусть у оккупантов будет очень горячая ночь!».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

343 - самолета.

183 - вертолета.

2653 - беспилотных летательных аппарата.

396 - зенитных ракетных комплексов.

7076 - танков и других боевых бронированных машин.

928 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3678 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7568 единиц специальной военной автомобильной техники.