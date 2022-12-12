Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич». Что это значит?

Президент встретился с главой Конституционного суда. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин традиционного встречается с Владимиром Путиным минимум раз в год – в день конституции. Это 12-е декабря исключением не стало.

- Я знаю, члены суда анализируют поступившие дела и обращения. 11,5 тысяч обращений поступило, - глава страны в самом начале признал, что судье не приходится маяться бездельем.

- Не сидим без дела, хотя не хочу сказать, что мы не можем разогнуть спину. На низовых инстанциях, в других судах – в районных или когда мировой судья – им не легче, - ответил Зорькин.

Судья и президент в итоге сошлись на мысли, что нагрузка у Конституционного суда может и поменьше, чем у районного, зато значимость решений несопоставима. Ведь Зорькин с коллегами могут вообще отменить какой-нибудь закон, как не соответствующий конституции.

- Или мы даем такое толкование, которое делает невозможным применение его в прежнем смысле, - пояснил Валерий Дмитриевич.

В этом году у Конституционного суда было 50 постановлений.

- К 12-му числу Конституционный суд изготавливает «кирпич» (сборник постановлений – Ред.). Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов, - сказал Зорькин, протягивая толстую книгу президенту.

Глава страны с любопытством пролистал том.

- Всем коллегам – большой привет и слова благодарности, - сказал в конце встречи Путин.