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12 декабря 2022 11:52

Грозят ли РФ новый грипп и эпидемия кори: глава Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире Радио КП

Беседа с главным санитарным врачом состоится 13 декабря в 16:00 по Москве
Источник:kp.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» ответит на самые важные вопросы о грядущем сезоне простуд и неутихающей пандемии коронавируса.

Александр Гамов и Михаил Антонов расспросят главного санитарного врача о новых штаммах гриппа, от которых, как говорят, нет иммунитета, о том, насколько сильная вспышка инфекции ожидается в конце этого года и начале следующего.

Также в программе:

1. Какую из инфекций сейчас можно считать наиболее опасной для России.

2. Как в России обстоят дела с корью, и может ли ее распространение в мире обернуться новой пандемией.

3. В каких случаях сейчас человеку должны бесплатно сделать тест на ковид и делают ли такие тесты на грипп.

4. Как сегодня используются базы геномов новой коронавирусной инфекции VGARUS и каковы перспективы её развития.

Слушайте интервью с Анной Поповой во вторник, 13 декабря, в 16:00 по Москве в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Красота и здоровье