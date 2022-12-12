Разделение мира, борьба сверхдержав и расплата: раскрыто, что произойдет в ближайшие 20 лет

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговоров. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Старый миропорядок, с чем уже не спорит никто, уходит в прошлое. А что может прийти на смену ему? Как будет выглядеть мир, который перестанет быть однополярным? Какую роль и место в нем будет играть Россия? На эти вопросы «Комсомольской правде» ответил президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), академик Александр Дынкин.

- Александр Александрович, вы уже предупреждали, что надо уходить от горизонтального восприятия места России в мире к вертикальному, меридианному: общее пространство не от Лиссабона до Владивостока, а от Мурманска до Шанхая. И что новая двуполярность предполагает, что каждый полюс - не одна страна, а целые группы и союзы. Как эти полюса можно обозначить?

- Довольно просто. Один - это Россия и Китай, а также ряд стран, которые очень сдержанно относятся к политике противоположного полюса, не вводят санкции против России. Среди наиболее крупных стран, которые можно отнести к этой категории, я бы назвал Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам. А противоположный полюс - это страны НАТО плюс Япония и новый военно-политический союз AUKUS.

- Общее пространство с Европой создать не получилось, прежде всего потому что Запад выстроен по строжайшей вертикальной иерархии, где во главе - США. Возможно ли, что в новом блоке все страны будут действительно равными и при уважении их суверенитета и самобытности?

- У России были определенные намерения стать частью Запада, войти в западные структуры, это было в 1990-е годы, отчасти в начале 2000-х. Но при одном условии: сохранение национального суверенитета в вопросах безопасности и обороны. И это оказалось невозможной дилеммой: либо ты отдаешь свой суверенитет, либо не входишь. Наша политическая элита не сразу это поняла, а когда поняла, то, естественно, выбор был: не входить. Если говорить о формирующемся противоположном полюсе, то здесь не будет такой очевидной иерархии, потому что она противоречит стремлению этих стран сохранять свой суверенитет. Поэтому здесь можно говорить, конечно, о ночном кошмаре американских стратегических планировщиков - двойное сдерживание России и Китая. Еще 4-5 лет назад об этом писали открыто. Сегодня неуклюжая политика США к этому привела. Ядро этого противоположного полюса будут составлять, конечно, Россия и Китай, но с достаточно многогранными отношениями, в том числе в вопросах безопасности, с другой группой стран, включая страны ОДКБ.

- Очевидно, что Запад во главе с США будет пытаться сохранить свою монополию в мире всеми, включая силовые, методами. Для противостояния ему другому полюсу будет ли достаточно экономической мощи Китая и военной - России, если дойдет до открытого силового конфликта?

- Надеюсь, что до этого не дойдет, потому что в мире есть две страны, которые могут уничтожить друг друга в течение 20 минут, это Россия и США. Концепция ядерного сдерживания сохраняется, и никто пока не демонстрирует намерения ее разрушать. Она заключается в том, что каждая из сторон лишается стимула к первому обезоруживающему удару, и он становится невозможным - удар возмездия всегда настигнет агрессора. С учетом примерного паритета по стратегическому оружию между Россией и США плюс экономическая мощь Китая - этого вполне достаточно.

- Что придет на смену глобализму, выстроенному на лидерстве и по правилам Запада?

- Глобализация измеряется потоками товаров, капиталов, людей и информации. Потоки товаров и капиталов после пандемии в общем вернулись к уровням, которые были до нее. Не восстановились потоки людей и информации. И это во многом признак того, что институт глобального управления разрушен. То есть сегодня глобализация осталась без глобального управления. С начала XXI века американцы вышли из 16 больших соглашений и договоров по контролю за вооружениями, по климату, по мировой экономике, разрушив ВТО, теперь - по Арктике. Они решили, что сильнее всех и, по Дарвину, будут победителями, а поэтому им эти институты не нужны. Но проблемы глобальные никуда не ушли – пандемии, климатические, декарбонизации, миграционные. Китайцы об этом много говорят, поэтому в незападном полюсе будут формироваться свои инструменты глобального управления, к которым будут относиться и ШОС, и БРИКС, и ЕврАзЭС, все другие новые институты. Большое число стран желают вступить в БРИКС и в ШОС, поэтому будет создаваться дуализм инструментов глобального управления.

- Как быть с существующими международными организациями, скажем, ООН, которые, как мы убедились, часто играют в основном в интересах Запада?

- Такая организация как ООН, на мой взгляд, должна сохраниться. Глава нашего МИД Сергей Лавров на прошедших «Примаковских чтениях» говорил о том, что необходимо расширять состав членов Совета Безопасности ООН. Но с теми оговорками, которые он сделал по поводу членства Германии и Японии, которые не внесут в СБ никакой добавленной стоимости, поскольку в отличие от Индии и Бразилии нельзя сказать, что они обладают полным суверенитетом.

- Китай и Россия - ядро нового полюса. А что конкретное можно сказать по поводу возможной роли в формировании новой архитектуры миропорядка Индии, стран Ближнего Востока, Турции. Как они могли бы в этом деле поучаствовать?

- Лидеры этих стран, эксперты любят употреблять термин «многополярность». За этой формулировкой, на мой взгляд, скрывается намерение занимать пока выжидательно-нейтральную позицию с большей симпатией в одну или другую сторону в зависимости от текущих национальных интересов. Думаю, такая ситуация сохранится какое-то время. Потом начнут происходить какие-то более резкие размежевания, что во многом будет зависеть от позиции Соединенных Штатов: если они будут усиливать давление на эти, условно говоря, нейтральные страны, то, конечно, приоритет суверенитета для них будет дороже и они будут двигаться ближе к Россию и Китаю.

Президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН), академик Александр Дынкин. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- То есть выгода «сидящих на двух стульях» рано или поздно исчезнет, и развитие событий заставить их принять какую-то одну сторону?

- Да, в целом это так. Но нельзя проводить аналогии нынешней холодной войны с холодной войной второй половины ХХ века. Текущая холодная война будет, с моей точки зрения, ассиметричной. Это надо четко видеть и понимать, потому что в первую холодную войну экономических отношений между Советским Союзом и США практически не существовало, Китай был еще малоразвитой страной. Сегодня картина другая. Да, США покинули топ 10 торговых партнеров России, но у Китая сохраняется очень сильная взаимозависимость с ними и Европой. Достаточно сказать, что совокупный торговый баланс между Китаем и США с Европой - полтора триллиона долларов. Китайцы снижают размер своих активов в облигациях американского казначейства, но делают это плавно. Если недавно они были 1,2 триллиона долларов, то, по данным месячной давности, они стали 925 миллиардов. Психологический рубеж в триллион перейден в сторону уменьшения, но моментальный выход Китая из американских активов чреват нестабильностью финансовых систем как Китая, так и США. То же самое касается торговых обменов. Поэтому здесь будет ассиметрия. Китай, очевидно, вынужден вступить в технологическую конфронтацию с Соединенными Штатами, он усиливает идеологическую конфронтацию с ними, особенно после 20 съезда КПК, но это не будет слепым повторением первой холодной войны, когда существовало два очевидных лагеря. Конфигурация будет более сложная.

- И по времени это достаточно большой период?

- Думаю, все растянется на 10-20 лет. Процесс присоединения к ШОС, БРИКС - это такие вещи, которые не делаются по мановению волшебной палочки. Это процесс, длинное согласование, у всех свои интересы, это очень кропотливая работа, которой наша дипломатия должна вовсю заниматься.

- На недавней конференции «Рубежи Союзного государства» в Калининграде вы предложили создать там же форум «Балтийская платформа», взяв за образец Петербургский экономический форум. Почему новая площадка необходима и какие задачи позволила бы нам решать?

- Сейчас наиболее вызывающе по отношению к России ведут себя страны Прибалтики. Финляндия, которая, долгое время сохраняла нейтралитет, решила вступить в НАТО, как и Швеция. Наиболее горячие головы в прибалтийских странах начинают заявлять, что Балтийское море - море НАТО. Этому надо противодействовать. У нас большие интересы на Балтике, это и Калининград, прежде всего, и морские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге. Надо создать такую платформу, которая будет показывать, что у России остаются интересы в этом регионе, и эта площадка станет инструментом нашей «мягкой силы». Для начала надо выбирать такие темы, которые интересуют все балтийские страны, например, экология. Или помните, было много разговоров, что на дне Балтийского моря лежит масса боеприпасов, затопленных вермахтом при отступлении во время войны. Об этом сейчас никто не говорит, все забыли. Надо поднимать такие темы, они могли бы иметь общественный резонанс. Реалистически мыслящие люди в прибалтийских странах сначала, может, в режиме онлайн, могли бы участвовать в обсуждении этих проблем, а потом и приезжать на эту площадку в Калининграде.

- То есть надо противостоять попыткам прибалтов заколотить нам прорубленное еще Петром I окно в Европу?

- Конечно. Западники вообще собираются установить там санитарный кордон против России, что неприемлемо.

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