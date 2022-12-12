Дмитрий Песков заявил о высокой заболеваемости гриппом в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, уже в 74 регионах России зафиксирован свиной грипп и идет подъем заболеваемости, - с этой информации начал общение с официальным представителем Кремля в понедельник, 12 декабря, журналист «Комсомольской правды». - Скажите, пожалуйста, в Кремле следят за этой динамикой и готовы ли вы к отражению натиска свиного гриппа?

- У нас грипп приходит не первый раз, - сказал Песков. - Собственно, грипп – это то, с чем мы живем много-много лет и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности.

Это обычный процесс зимой.

Но болеет много людей, да, действительно. И у нас на работе много болеет.

- Раньше, - напомнил я, - в Первом - президентском - корпусе Кремля стояла такая специальная установочка, которая опрыскивала, опаривала посетителей, ее сейчас снова, наверное, запустят, да?

- Не знаю, - сказал пресс-секретарь, - это будет зависеть от того, что порекомендуют специалисты в области здравоохранения.

- Масочный режим вы не отменяли? Я имею в виду, Кремль. И он будет продолжаться, правильно я понимаю?

- Действует масочный режим по-прежнему, - сообщил пресс-секретарь. - Ну, что, собственно, является весьма здравой идеей сейчас. Потому что, действительно, маски спасают.

Ну, и прививки. Многие прививаются. Привились уже от гриппа.

- И немножко по другой теме, разрешите еще один вопрос короткий?

- Давайте…

- Скажите, пожалуйста, будет ли в этом году в Кремле государственный торжественный прием, посвященный Новому году? Эти приемы – давняя традиция, они еще со времен Сталина идут. И, в общем, по масштабам их можно было сравнить разве что с приемами в честь Дня Победы.

- В этом году такого приёма не будет, - сказал официальный представитель главы государства.

- Спасибо.