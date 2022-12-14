Вениамин Кондратьев, глава Краснодарского края: «Кубань показала сплоченность и готовность защищать свою Родину»

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Кубань – благодатный край. Житница, здравница… При этом не теряя позиций в уже развитых отраслях экономики регионе активно развивает новые. Например, фармацевтическую отрасль и металлургию. Каковы успехи и как на регионе отразились санкции стран Запада? О предварительных итогах 2022 года рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ

- Вениамин Иванович, сколько приехало жителей новых регионов России в Краснодарский край с начала военной спецоперации?

- Около 15 тысяч беженцев уже приняла Кубань, в том числе 4 тысячи детей. Мы понимаем, что люди уехали из своих домов не от хорошей жизни. Поэтому прикладываем все возможные усилия, чтобы обеспечить их всем самым необходимым и поддержать в трудный момент.

Все прибывшие размещены в здравницах Анапы, Геленджика, Темрюкского, Туапсинского и Апшеронского районов. Обеспечены трехразовым питанием. Взрослым помогаем с оформлением документов. Стараемся вникнуть и оперативно разобраться в каждой ситуации. Для этого на местах открыли Единые информационные центры. Там работают сотрудники администраций муниципалитетов, миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, МФЦ, банков, операторы мобильной связи. Специалисты готовы помогать во всех возникающих вопросах.

Жители Херсонской области активно получают сертификаты на жилье. Таким образом они получают возможность обзавестись недвижимостью. Помимо этого, в соответствии с решением правительства России также выдается единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

- Как решается вопрос трудоустройства и медицинского обеспечения беженцев? Думаю, для них это первоочередные проблемы.

- Подбираем вакансии. Жители новых регионов страны подают анкеты, их рассматривают и трудоустраивают. Центром занятости населения организована площадка «Работа России», позволяющая ознакомиться с предложениями на всей территории страны, с учетом мест проживания близких родственников.

Всем, кому требуется, оказывают всю необходимую медицинскую помощь – проводят медобследования, лечение, вакцинацию.

Особое внимание уделяем детям. Ребята уже пошли в детские сады и школы, обеспечили учебными пособиями, канцелярскими принадлежностями. Делаем все, чтобы вернуть им детство.

«МОБИЛИЗОВАННЫЕ – ОБРАЗЕЦ МУЖЕСТВА»

- Как прошла в регионе частичная мобилизация?

- Кубань показала сплоченность и готовность защищать свою Родину. Почти 3 тысячи человек сами пришли в военкоматы за повестками, еще более 3,6 тысяч записались добровольцами через Госуслуги. Я искренне считаю, что как добровольцы, так и мобилизованные ребята – образец мужества для подрастающего поколения. Сейчас наша главная задача – поддержка мобилизованных и их семей.

Я неоднократно лично встречался с мобилизованными на полигонах. С одной стороны это позволяет проконтролировать все ли есть для службы у ребят, а с другой выясняется, что именно требуется их семьям. Понятно, что жизнь их близких людей изменилась. Причем, изменилась серьезно. Сегодня кого-то необходимо устроить на работу, другим помочь с лечением, третьим предоставить место в детском саду для ребенка. Никого не оставляем без внимания! Наша первоочередная задача сделать так, чтобы наши воины участвовали в спецоперации без оглядки на семейные проблемы.

Каждое обращение от добровольцев, мобилизованных и членов их семей мои коллеги воспринимают как мое личное распоряжение. Руководители муниципалитетов точечно отрабатывают каждый вопрос, узнают, какие есть проблемы у родственников, чем им можно помочь. Закрепляют за семьями конкретного специалиста, к которому они смогут обратиться. Все обращения находятся на постоянном контроле.

- Помимо объявленной федеральным правительством оплаты, мобилизованным регион со своей стороны предоставляет им материальную помощь?

- Всем участникам специальной военной операции Кубани единоразово выплатим по 100 тысяч рублей. В ближайшее время также увеличим выплату за звание Героя России с 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, к Новому году перечислим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованных и добровольцев. Также ребята получат новогодние подарки, первоочередное право на отдых и оздоровление в санаториях Кубани с 2023 года, соответствующую инициативу планируем закрепить на законодательном уровне. Дети участников специальной военной операции, поступившие в этом году в вузы на очные отделения, получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей.

- Жители региона готовы поддерживать своих бойцов на передовой?

– К настоящему времени Кубань уже направила более 680 тонн гуманитарных грузов жителям Донбасса и казакам-добровольцам из бригады «Кубань». В посылках – продукты, питьевая вода, медицинские препараты, теплые вещи, экипировка и технические средства для выполнения боевых задач. Еженедельно в формировании и отправке грузов участвуют тысячи жителей, в том числе казаки, предприниматели, школьники и их родители, представители самых разных профессий.

При поддержке и активном участии Кубанского казачьего войска в крае запустили акцию «Своих не бросаем» – открыли специальный единый счет для пожертвований. Все средства направляют на помощь мобилизованным и добровольцам, и их семьям.

НАКАЧИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ МУСКУЛОВ

- Специальная военная операция меняет жизнь не только в семьях, но и в экономике многих регионов. На Кубани это заметно?

– Фраза «все для победы» - не просто красивый лозунг. Это наша цель. Краснодарский край переориентировал свое производство на исполнение задач Минобороны РФ. Особенно это касается легкой промышленности.

Сегодня новую продукцию для участников СВО производят более трех десятков кубанских предприятий. Швейные фабрики поставляют текстиль, производят термобелье, балаклавы, экипировку, обувь, спальные мешки. Предприятия химической промышленности – гигиенические товары.

Разумеется, бизнесу необходимо в этом помочь. Для поддержки производств в регионе разработана специальная финансовая программа «Первая необходимость» в краевом Фонде развития промышленности. Предоставляем до 30 миллионов рублей на три года всего под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до 1 года. В перечень возможного производства включены более 20 видов товаров – начиная от одежды, постельного белья и заканчивая фармацевтической продукцией. Средства можно направить на приобретение сырья, оборудования, увеличение численности сотрудников. Уверен, у промышленности Кубани большой потенциал, и со свой стороны мы сделаем все, чтобы раскрыть его в полной мере.

- Можете в целом оценить влияние санкций на экономику региона? В этом году они достигли совершенно беспрецедентных объемов…

- Вы правы. Но у Кубани накоплен большой опыт работы в условиях различных ограничений – как экономических, так и пандемийных. В регионе создана сильная система мер поддержки предприятий. И мы продолжаем ее совершенствовать.

В этом году санкции ключевой удар нанесли по промышленности. Не хватало импортных составляющих, из торговли и услуг ушли крупные «сетевики», вступили в силу санкции в отношении морских грузоперевозок.

Но бизнес адаптировался к новым реалиям. Сейчас можно смело заявлять, что от 15% и больше выросло производство лекарств и медицинских материалов, напитков, химических веществ, электрического оборудования, продукции металлургии, ремонт и монтаж машин и оборудования. Стимулом служит импортозамещение.

В малом и среднем предпринимательстве Кубани занят каждый шестой житель - более 1 млн человек! Продолжаем активно сотрудничать с инвесторами. Помогли осуществить 65 крупных бизнес-проектов на сумму 57,4 млрд рублей, создали более 1,9 тысячи новых рабочих мест. В активной стадии еще более 480 крупных инвестиционных проектов на 2,6 трлн рублей.

В краевом Фонде развития промышленности действует 15 программ льготного заемного финансирования и гранты. Предоставляем ряд преференций агропромышленному комплексу, запустили программу поддержки пищевых перерабатывающих предприятий. Фонд микрофинансирования предоставляет 20 видов микрозаймов в сумме до 5 млн рублей и сроком до 36 месяцев, процентная ставка по которым составляет от 0,1 % до 6,5 %.

ЛИФТЫ «СДЕЛАНО НА КУБАНИ»

– Краснодарский край – общепризнанная житница России. Но при этом активно развиваете и промышленность. Какие сектора отрасли считаете перспективными для региона?

– Приоритетными для опережающего импортозамещения в крае считаем машиностроение, радиоэлектронику, станкостроение, фармпроизводство, химическую и легкую промышленность, лесопромышленный комплекс. С господдержкой такие предприятия на Кубани уже созданы и развиваются.

Например, производство лифтового оборудования в Крымском районе. Компания «Кахман» открылась 3 года назад, выпускает лифты различной вместимости. Безопасность их продукции подтверждена сертификатами Таможенного союза. Доля отечественных комплектующих, в том числе собственного производства, составляет более 50%. В ближайшей перспективе предприятие намерено увеличить производственную мощность до 1000 лифтов в год и повысить уровень локализации до 70%.

В высокой степени подготовки 19 проектов по созданию новых импортозамещающих производств либо расширению действующих предприятий на сумму свыше 11,5 млрд рублей. Речь о производство сельскохозяйственной техники и компонентной базы, медицинских изделий и сырья для производства хирургического шовного материала, лекарственных препаратов-дженериков, а также щелочных батареек, сорбентов, аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги – основы многих лекарственных препаратов, оплетенных текстурированных нитей со спандексом в Белореченском районе и другой промышленной продукции, которая заменит импортные аналоги.

- Как изменились экспортные потоки кубанских товаров?

– Санкции заставили быстро переориентироваться с Европы на другие направления. Мы помогаем предпринимателям наладить связи с перспективными партнерами. Для этого Центр поддержки экспорта Краснодарского края предоставляет более 50 программ и услуг, организует участие в международных выставках, проводит бизнес-миссии и приемы закупочных делегаций, помогает в поиске деловых партнеров. С начала 2022 года поддержку краевого Центра получили 492 представителя бизнеса, им оказали 2390 услуг, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2022 году организовали бизнес-миссии в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан. А представители малого и среднего бизнеса региона приняли участие в зарубежных выставках в Армении, Турции, Казахстане и Узбекистане.

Причем, работа не прошла впустую. Внешнеторговый оборот Краснодарского края в текущем году увеличился больше чем на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как видите, регион продолжает развиваться в том числе и на международных рынках.