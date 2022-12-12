Декабрь: время волшебства

Со страниц разливается теплый свет свечей и гирлянд, вы чувствуете ароматы ели, имбирных пряников и горьковатого миндаля

Дарья Левина — мастер винтажного дизайна и рукоделия, знаток атмосферной фотографии. В своей книге, которая вышла в издательстве «Комсомольская правда», она не просто делится рецептами и лайфхаками, а учит искусству создавать вокруг себя волшебство и красоту.

Декабрь — самый подходящий для этого месяц. Ведь каждому хочется хоть на миг оказаться в детстве, сказке, волшебной стране, где любое дело превращается в настоящее приключение.

Вместе с книгой Дарьи Левиной это возможно! Со страниц разливается теплый свет свечей и гирлянд, вы чувствуете ароматы ели, имбирных пряников и горьковатого миндаля. Но главное — это трепетное ожидание праздников и предвкушение чуда.

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР

Книга вдохновляет на творчество и поделки, которые превратят ваш дом в настоящую новогоднюю сказку. Можно самим вышить адвент-календарь и заполнить кармашки маленькими подарками, сладостями и заданиями. Украсить дом еловыми веточками и красными яблоками, гирляндами из высушенных апельсиновых долек и шиповника, винтажными открытками. Пусть каждый уголок расскажет свою зимнюю историю!

А под любимые рождественские фильмы так приятно шить елочные игрушки из хлопковых лоскутов. Такие украшения таят в себе особую магию и не сравнятся с покупными!

«Елка получается душевной и совершенно уникальной, а часы за рукоделием дарят вдохновение и такое редкое в наше время ощущение простоты жизни, умиротворения и неспешности…» — делится Дарья Левина.

В книге даны подробные инструкции о том, как самому сшить лошадку-качалку на елку, собрать гирлянду из апельсиновых долек или венок из лесных орехов. Но главное – тут нет строгих правил, вдохновляйтесь и дайте волю фантазии!

Книга вдохновляет на творчество и поделки, которые превратят ваш дом в настоящую новогоднюю сказку

ЗИМНИЕ РЕЦЕПТЫ

Отдельный раздел в книге посвящен новогодним рецептам.

Конечно же, тут есть инструкции для приготовления любимого всеми пряного имбирного печенья и меренгового рулета с нежным сливочным кремом.

Миндаль в сахаре, сделанный своими руками, станет волшебным дополнением рождественского подарка или наполнением адвент-календаря. Его можно упаковать в стеклянную баночку, коробочку или свернуть бумажный кулек, не забыв перевязать лентой и украсить этикеткой.

Рождественский торт «Свеча» — это роскошное сочетание апельсиновой цедры, орехов, сухофруктов и пряностей. А оформление с подтеками «воска» и настоящим огнем точно добавит вечеру волшебства.

Еще один чудесный вариант сладкого подарка — домашний марципан. Его слегка горьковатый вкус моментально переносит на рождественскую ярмарку и создает по-настоящему волшебную праздничную атмосферу.

ЧЕК-ЛИСТ ОТ ДАРЬИ ЛЕВИНОЙ

Идеи для атмосферного декабря:

Испечь имбирное печенье, и пусть дом наполнится ароматами пряностей и меда!

Сделать несколько игрушек своими руками: так елка получится душевнее, а время за рукоделием подарит чудесное праздничное настроение.

Каждый день проверять адвент-календарь и находить там сладости, подарочки или маленькие задания.

Выбрать и завернуть подарки для родных, украсить их карточками с именами, открытками, еловыми веточками или шишками.

Нарядить елку, повесить венок и расставить по подоконникам свечи.

Сделать домашний миндаль в сахаре (идеальное дополнение к подарку!).

Насушить апельсиновых кружочков для гирлянды и декора подарков.

Находить радость в каждом зимнем дне!

В Новый год хочется непременно порадовать родных и друзей, проявить заботу и любовь, подарить кусочек чуда. Вместе с «Книгой вдохновения» легко ощутить себя настоящей волшебницей, которая создает вокруг себя рождественскую сказку.