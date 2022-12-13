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Туризм13 декабря 2022 9:30

Школьники Прикамья изучают родной край во время бесплатных экскурсий

Ребята со всего края побывали в путешествиях по 30 туристическим маршрутам
Ксения ОГАРЕВА
Ученики пермской школы №37 совершили поездку под названием «Клад Ермака: миф или реальность». Фото: Дарья Турбина

Ученики пермской школы №37 совершили поездку под названием «Клад Ермака: миф или реальность». Фото: Дарья Турбина

В этом году благодаря целенаправленной работе Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края Прикамье вошло в число 18 регионов, которые участвуют в пилотном проекте по детскому туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому ребята, участвующие в программах допобразования туристско-краеведческой и естественно-научной направленностей, а также членыдетских общественных объединений и движений в сфере музейного дела, экологии, здорового образа жизни, туризма и краеведения, получили сертификаты на бесплатные путешествия по Пермскому краю.

Региональное министерство по туризму приняло решение не выбирать конкретные муниципалитеты для участия в проекте, а сделать туры доступными для детей из всех муниципалитетов Пермского края. Всего в путешествиях по 30 туристическим маршрутам смогли побывать более 7 000 детей из разных территорий. Маршруты появились благодаря реализуемой в крае при поддержке Министерства по туризму и Фонда губернаторских грантов проекта «Дети едут к детям».

Знакомство с Ермаком и Иваном Семеновым

Школьники из Верещагина в рамках социального сертификата посетили Пермский краеведческий музей, побывали в селе Баш-Култаево, музее деревянного зодчества «Хохловка», научном парке развлечений компании Promobot.

30 учащихся Юрлинской средней школы им. Л. Барышева прошли по туристическому маршруту «Герои гор», в Губахе познакомились с историей шахт, примерили на себя костюм шахтера, спустились в пещеру, поднялись по канатной дороге на Крестовую гору.

30 учащихся из Юрлинской средней школы им. Л. Барышева прошли по туристическому маршруту «Герои гор».

30 учащихся из Юрлинской средней школы им. Л. Барышева прошли по туристическому маршруту «Герои гор».

А мальчишки и девчонки из Губахи совершили путешествие по туристическому маршруту с интригующим названием «Город Инноваций». Благодаря продуманной организации экскурсии за два дня они успели побывать на обзорной экскурсии по Перми, посмотреть фильм о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семенова, прокатиться в парке развлечений им. Горького на колесе обозрения, а также увидеть, как делаются роботы Promobot.

Школьники Звездного совершили двухдневную экскурсию под названием «Клад Ермака» в Кунгур и Чусовой.

- В течение двух дней ребята увидели и услышали много интересного из истории Кунгура и Чусового. А объединила два города историческая личность Ермака. В первый день в Кунгуре для ребят были организованы мастер-классы по кузнечному делу. А в художественном колледже девушки познакомились с финифтью, или искусством росписи эмалью по металлу. Это культурное наследие и достояние нашего Пермского севера, - поделилась своими впечатлениями наставник юных экскурсоводов Елена Ларина.

Кроме мастер-классов, школьники посетили Кунгурскую ледяную пещеру и Краеведческий музей. Юных краеведов познакомили с бытом уральских крестьян и русской деревянной игрушкой в Чусовском этнопарке. У памятника Ермаку ребята приняли участие в мастер-классе по стрельбе из лука.

- Несомненно важно развивать туристический потенциал края, предлагая варианты путешествий не только взрослому населению, но и школьникам, ведь именно в этом возрасте подросток знакомится с понятием «малая Родина». Только исследовав каждую территорию, побывав там, можно познакомиться с самыми интересными уголками Прикамья в полной мере, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Дороги Победы»

Также в этом году Пермский край присоединился кВсероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Этот проект дает уникальную возможность подарить детям незабываемые впечатления и лучше узнать историю Перми – Города Воинской Славы.

Пермские школьники, кадеты и курсанты могут побывать на бесплатной экскурсии по военно-патриотическому маршруту «Наша Победа», рассказывающей о том, как в тяжелые дни Великой Отечественной войны Пермь, которая тогда называлась Молотовым, приняла эвакуированных с запада страны людей, промышленные предприятия, культурные и музейные ценности.

В музее «Мотовилихинских заводов» под открытым небом выставлена пермская Царь-пушка.

В музее «Мотовилихинских заводов» под открытым небом выставлена пермская Царь-пушка.

Фото: архив "КП"

Также в проект вошли путешествия «Пермские боги войны: мотовилихинские пушки» и «Россия - моя история!». Первое из них знакомит с историей изготовления в Перми артиллерийских систем, авиамоторов, боеприпасов. В музее «Мотовилихинских заводов» под открытым небом ребята увидят огромную пермскую Царь-пушку. В отличие от московской, которая находится на территории Кремля, она является настоящим боевым орудием.

А экскурсионный маршрут «Россия-моя история!» включает обзорную тематическую экскурсию и посещение музея «Россия – моя история», где выставлены фотографии и документы, относящиеся к периоду второй мировой войны.

Все экскурсии являются бесплатными, включая посещение музеев. Принять в них участие могут школьники, учащиеся кадетских корпусов и курсанты военных училищ в возрасте от 7 до 16 лет.Программа продлится до конца ноября 2023 года.

Проект «Дороги Победы» реализуется под патронажем Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства туризма и молодежной политики Пермского края и ГБУ «Центр развития туризма Пермского края».

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