Школьники Прикамья изучают родной край во время бесплатных экскурсий

Ученики пермской школы №37 совершили поездку под названием «Клад Ермака: миф или реальность». Фото: Дарья Турбина

В этом году благодаря целенаправленной работе Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края Прикамье вошло в число 18 регионов, которые участвуют в пилотном проекте по детскому туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этому ребята, участвующие в программах допобразования туристско-краеведческой и естественно-научной направленностей, а также членыдетских общественных объединений и движений в сфере музейного дела, экологии, здорового образа жизни, туризма и краеведения, получили сертификаты на бесплатные путешествия по Пермскому краю.

Региональное министерство по туризму приняло решение не выбирать конкретные муниципалитеты для участия в проекте, а сделать туры доступными для детей из всех муниципалитетов Пермского края. Всего в путешествиях по 30 туристическим маршрутам смогли побывать более 7 000 детей из разных территорий. Маршруты появились благодаря реализуемой в крае при поддержке Министерства по туризму и Фонда губернаторских грантов проекта «Дети едут к детям».

Знакомство с Ермаком и Иваном Семеновым

Школьники из Верещагина в рамках социального сертификата посетили Пермский краеведческий музей, побывали в селе Баш-Култаево, музее деревянного зодчества «Хохловка», научном парке развлечений компании Promobot.

30 учащихся Юрлинской средней школы им. Л. Барышева прошли по туристическому маршруту «Герои гор», в Губахе познакомились с историей шахт, примерили на себя костюм шахтера, спустились в пещеру, поднялись по канатной дороге на Крестовую гору.

30 учащихся из Юрлинской средней школы им. Л. Барышева прошли по туристическому маршруту «Герои гор».

А мальчишки и девчонки из Губахи совершили путешествие по туристическому маршруту с интригующим названием «Город Инноваций». Благодаря продуманной организации экскурсии за два дня они успели побывать на обзорной экскурсии по Перми, посмотреть фильм о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семенова, прокатиться в парке развлечений им. Горького на колесе обозрения, а также увидеть, как делаются роботы Promobot.

Школьники Звездного совершили двухдневную экскурсию под названием «Клад Ермака» в Кунгур и Чусовой.

- В течение двух дней ребята увидели и услышали много интересного из истории Кунгура и Чусового. А объединила два города историческая личность Ермака. В первый день в Кунгуре для ребят были организованы мастер-классы по кузнечному делу. А в художественном колледже девушки познакомились с финифтью, или искусством росписи эмалью по металлу. Это культурное наследие и достояние нашего Пермского севера, - поделилась своими впечатлениями наставник юных экскурсоводов Елена Ларина.

Кроме мастер-классов, школьники посетили Кунгурскую ледяную пещеру и Краеведческий музей. Юных краеведов познакомили с бытом уральских крестьян и русской деревянной игрушкой в Чусовском этнопарке. У памятника Ермаку ребята приняли участие в мастер-классе по стрельбе из лука.

- Несомненно важно развивать туристический потенциал края, предлагая варианты путешествий не только взрослому населению, но и школьникам, ведь именно в этом возрасте подросток знакомится с понятием «малая Родина». Только исследовав каждую территорию, побывав там, можно познакомиться с самыми интересными уголками Прикамья в полной мере, – отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Дороги Победы»

Также в этом году Пермский край присоединился кВсероссийской военно-патриотической программе «Дороги Победы. Путешествия для школьников». Этот проект дает уникальную возможность подарить детям незабываемые впечатления и лучше узнать историю Перми – Города Воинской Славы.

Пермские школьники, кадеты и курсанты могут побывать на бесплатной экскурсии по военно-патриотическому маршруту «Наша Победа», рассказывающей о том, как в тяжелые дни Великой Отечественной войны Пермь, которая тогда называлась Молотовым, приняла эвакуированных с запада страны людей, промышленные предприятия, культурные и музейные ценности.

В музее «Мотовилихинских заводов» под открытым небом выставлена пермская Царь-пушка. Фото: архив "КП"

Также в проект вошли путешествия «Пермские боги войны: мотовилихинские пушки» и «Россия - моя история!». Первое из них знакомит с историей изготовления в Перми артиллерийских систем, авиамоторов, боеприпасов. В музее «Мотовилихинских заводов» под открытым небом ребята увидят огромную пермскую Царь-пушку. В отличие от московской, которая находится на территории Кремля, она является настоящим боевым орудием.

А экскурсионный маршрут «Россия-моя история!» включает обзорную тематическую экскурсию и посещение музея «Россия – моя история», где выставлены фотографии и документы, относящиеся к периоду второй мировой войны.

Все экскурсии являются бесплатными, включая посещение музеев. Принять в них участие могут школьники, учащиеся кадетских корпусов и курсанты военных училищ в возрасте от 7 до 16 лет.Программа продлится до конца ноября 2023 года.

Проект «Дороги Победы» реализуется под патронажем Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества при поддержке Министерства туризма и молодежной политики Пермского края и ГБУ «Центр развития туризма Пермского края».