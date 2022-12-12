«Общество «Знание» – это про постоянный поиск и изменение»: Максим Древаль рассказал о планах корректировки работы просветительской организации под запросы молодежи

13 декабря в Кремлевском дворце состоится знаковое мероприятие – вручение премии «Знание»

В Москве проходит форум гражданского участия «Мы вместе», куда приехали тысячи волонтеров, представителей молодежи и руководство инновационных проектов. В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль подвел предварительные итоги работы организации в 2022 году и поделился планами на 2023-й.

«ПЕРВАЯ ЭМОЦИЯ – МАСШТАБ И РЕЗУЛЬТАТЫ»

- Максим Алексеевич, год заканчивается, хотелось бы подвести итоги. Каким он был для общества «Знание»?

- Он для всех был непростым, не только для общества «Знание». Сложный, вдохновляющий, масштабный, важный, ответственный - много прилагательных могу привести об уходящем годе. Перезагрузка общества «Знание», в первую очередь, приземлилась как раз на этот год. Оборачиваясь, мы видим действительно масштабные результаты. Огромное сообщество лекторов – более 9 тысяч активно участвующих в просветительстве талантливых людей, энтузиастов, готовых вместе учиться, развиваться, приобретать новые навыки, меняться.

Огромное количество просмотров и участников самых разных форматов: онлайн-марафоны, фильмы, очные мероприятия, стендапы, баттлы, дебаты, конкурсы, интеллектуальные игры. Более миллиона очных участников, более миллиарда просмотров в интернете…

- Гигантские цифры!

- Первая эмоция – это масштаб и результаты. Социологические опросы показывают, что нам удалось достучаться до молодежи. Сделать такие форматы, которые им нравятся. Среди тех, кто поучаствовал в проектах общества «Знание», более 80 % остались довольны, им интересно. И такой же примерно показатель доверия к лекторам, к контенту, которое создает общество «Знание». Для нас очень важно было отбирать лекторов, лекции и следить за тем, чтобы у нас были только достоверные, актуальные знания. И добиться этого доверия удалось.

Но еще есть мысль про единство, сплочение. Мы это в обществе «Знание» тоже на себе почувствовали: СВО, освобожденные территории, сразу же развернули деятельность там, поддержка молодежи. Огромное количество лекторов с помощью общества «Знание» отправились, несмотря на опасность для жизни, работать там с населением. Лекторы работали с мобилизованными, с военными, в приграничных территориях, в официальных центрах. Проекты о героях СВО, в целом о героях. Мы даже комиксы выпускали по героям СВО. Идея – показать, что настоящие герои – это не персонажи из фильма, а обычные люди среди нас, которые из любви к Родине идут на подвиг.

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗАПРОС НА ПРАВДУ»

- Сейчас просвещение в нашем обществе востребовано?

- Оно всегда было востребовано. Всегда люди хотели развиваться, узнавать новое. Менялись только приоритеты. В последнее время потребность в знаниях росла естественным образом: мир ускоряется, профессии очень быстро устаревают, появляются новые вводные. И это вынуждает тебя постоянно меняться и учиться. В принципе, этот навык становится определяющим фактором успеха. Отсюда и постоянная потребность в просвещении. Это естественный запрос.

Но еще случилась СВО – мощный вызов для нашей страны, предпосылки к которому давно складывались. Есть несколько факторов, которые очень сильно поднимают приоритет просвещения. Во-первых, огромное количество фейков, дезинформации. Есть невероятный запрос на правду. Вторая история – по сути, военные действия, которые развернулись против нашей культуры и истории. С попытками переписать ее, отменить. Просвещение призвано защитить историческую правду и нести эти знания. Ну, а третье – это про традиционные ценности. Про воспитание, особенно молодежи. Мы жили в условиях открытости всему миру. Пускали к себе разную культуру. В итоге мы столкнулись с угрозой того, что наша молодежь уже не так хорошо сохранила наши традиционные ценности. Возникает культурный конфликт. И это все очень большой вызов для нас сейчас – укрепить, сохранить и распространять наши традиционные духовно-нравственные ценности. Этому посвящен и недавний указ президента.

Традиционные ценности – это некие духовно-нравственные ориентиры, которые формируют мировоззрение молодых людей. Это образы героев, лекторов, преподавателей, примеры выдающихся людей в нашей стране. Это все то, что делает общество «Знание». Мы же, помимо знаний, несем эти образы и несем наставничество, вдохновение через этих людей. Не зря в России следующий год – Год педагога и наставника. Все говорит о том, что мы в этой спирали близки к апогею в плане значимости знаний, просвещения, наставничества. Это становится одними из ключевых ценностей в нашей стране опять.

«НЕ МОЖЕМ РАЗМЕСТИТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ»

- 13 декабря планируется масштабное мероприятие – вручение премии «Знание». Как она изменится?

- В первую очередь - масштабом. В два раза больше заявок, Государственный кремлевский дворец... Значимость просвещения растет, мы хотим это показать всей стране. Идея премии не столько лауреатов отобрать, сколько показать всем остальным просветителям или тем, кто мог бы ими стать, насколько общество и государство им признательно, насколько оно ценит эту работу. А также вдохновить тех, кто уже в просвещении, еще больше вовлекаться и никуда не уходить из этого пространства. А тем, кого еще нет, скорее присоединяться.

У нас в этом году впервые очно прошли защиты проектов, питчинги. Со всей страны, и с новых регионов. Мне показалось, что со всей страны приехали выдающиеся просветители, номинанты, их слушали очень уважаемые деятели нашей страны из разных сфер - государственные деятели, ученые, деятели культуры, искусства, первые лица, которые своим присутствием, личным участием, показали, насколько просвещение важно.

Еще один отличительный фактор. В прошлом году это было пространство на Пушкинской, Дом мюзикла, которое было не до конца заполнено. Большой зал, но не сравнится с Кремлевским дворцом. Сейчас мы не можем разместить всех желающих оказаться на премии «Знание». А это более 5 тысяч посадочных мест. Это радостные отличия.

Еще отличие, что участвуют просветители из новых регионов. И у нас есть отдельная номинация «Мы вместе» - одна из самых популярных. Очень много проектов, направлений деятельности наших номинантов посвящено СВО, истории, защите исторической правды, воспитанию. Это отражает все то, о чем я говорил. Это не только общество «Знание» так увидело запрос, это все просветители нашей страны его так увидели. Я с нетерпением жду 13 декабря. Это такой теплый момент… И каждый раз он дает всплеск мотивации.

ЦЕЛЫЙ ГОД – ОГРОМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

- Чем удивит общество «Знание» в будущем, 2023-м, году?

- Мы сами пока еще не знаем, что придумаем за весь следующий год. Мы всего-то полтора с небольшим года перезагружаемся. Поэтому целый год – это огромное пространство для экспериментов. Но мы уже точно понимаем, что есть несколько новых направлений, где мы активно развернемся. У нас идет Десятилетие науки и технологий. Очень многое удалось сделать. В следующем году у нас планы амбициозные. Хотим объединить этап конкурсной системы молодых ученых, кто лучше популяризирует науку, с другой стороны, довести их до всех школ. Это большой вызов.

Год педагога и наставника тоже вынуждает нас организовать множество форумов и фестивалей на тему наставничества. Я уверен, что главным хабом станет Центр знаний «Машук», который мы в этом году открыли с «Росмолодежью». Весь следующий год будем активно его наполнять. Это очень показательно и приятно, что именно в Год педагога и наставника это будет происходить. Там у лекторов, учителей, преподавателей очень большие планы. Мы хотим, чтобы общество «Знание» было экосистемной площадкой. Задача не столько самим все делать, сколько создать механизмы, когда талантливые люди смогут получать возможности, ресурсы для реализации просветительских проектов.

У нас множество планов по новым регионам. Там появятся полноценные студии-лектории, развернута инфраструктура региональных отделений. Они уже сейчас лидируют по сравнению со многими другими регионами нашей страны. Боюсь представить, что будет в следующем году.

Новый для нас проект – это обучение служащих ведомств. Почти все наши ведомства сами пришли к обществу «Знание» с запросом в следующем году организовать работу с личным составом. Это тоже очень мощный инструмент. У них есть желание дать им знания, навыки. Они живут в той же реальности, подвержены давлению извне, фейкам, угрозам. Хорошо, что есть взаимный запрос. Это развернется в масштабный проект.

Мы продолжим удивлять марафонами и новыми форматами. Не буду приоткрывать пока секретов. Для нас важно сохранять вау-эффект, все-таки с молодежью работаем. Точно появится много молодежных форматов – подкастов, комиксов. Мы попробовали точечно в этом году, удачные форматы будем масштабировать. Кроме того, в следующем году пройдет еще несколько экспериментов. В этом плане общество «Знание», его перезагрузка – это как раз про постоянный поиск и изменение. Мы хотим вслед за молодежь, за запросом постоянно адаптироваться, улучшаться, внедрять новое.