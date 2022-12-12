В лучшей кадетке России заплетают косы

Награда присуждена по итогам 2021-2022 учебного года

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил начальнику московского Пансиона воспитанниц МО РФ Ларисе Максимовой вымпел «Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Министерства обороны Российской Федерации».

Награда присуждена по итогам 2021-2022 учебного года.

«C 2013 года Пансион воспитанниц показывает лучшие результаты среди довузовских учебных заведений. Отрадно, что и в этом году вы в очередной раз подтвердили звание лучшего учебного заведения», — подчеркнул Николай Панков.

Николай Панков передал Пансиону поздравление Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и пожелал не «останавливаться на достигнуто и честью нести это высокое звание «Лучшее училище»».

Стоит отметить, что на протяжении девяти лет Пансион воспитанниц удерживает Переходящий Вымпел Министерства обороны Российской Федерации, подтверждая высокое звание «Лучшее училище» среди ведомственных довузовских учебных заведений.

КСТАТИ

Среди воспитанниц Пансиона чемпионки городских и межрегиональных турниров, финалисты Первенств и Чемпионатов России по сумо, тхэквондо, плаванию, волейболу, баскетболу, полиатлону и городошному спорту. В течение учебного года воспитанницы Пансиона выполнили более 200 юношеских и 130 спортивных разрядов, подтвердили три звания кандидата в мастера спорта по плаванию, шахматам и полиатлону.

Кроме того, среди воспитанниц 25 победителей и 33 призера Всероссийских олимпиад в направлении культурология, география, филология, обществознание, экономика, медицина, физика, биология, русский язык, информатика.

Также, лауреаты и дипломанты международных конкурсов-фестивалей «Свершение», «Золотая лира», «Страна талантов», «Отражение», «RITMI DELL ARIA», «Музыка в сердце», Международного благотворительного фестиваля-конкурса «Ангелы надежды», Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Голоса Победы. Ленинград».