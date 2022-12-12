Как Путин переиграл Байдена: президенту США грозят импичментом

Демократы и республиканцы раскритиковали Байдена за обмен Грайнер на Бута Фото: REUTERS

Казалось бы, радоваться всем надо по ту и эту сторону океана. Баскетболистка и бизнесмен вернулись, наконец, из заточения домой, к любимым женам. Ан, нет!

«Худшая сделка в истории США»

Так уже заклеймили эту историю в Америке. «Обменять Бриттни Грайнер, баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как «Торговец смертью», который является одним из крупнейших торговцев оружием в мире - вот это сделка так сделка!- возмутился экс-президент Трамп. - Очередной тупой и непатриотичный позор для США!» Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал обмен капитуляцией Америки. «Это не то, как выглядит американская сила. Террористы и государства-изгои сейчас улыбаются.» Он напомнил, что не позволял подобные обмены, когда работал в Белом доме. А теперь, дескать, создан опасный прецедент для национальной безопасности страны. Противники Вашингтона во всём мире будут захватывать в заложники рядовых американцев и требовать обменять на них своих граждан в тюрьмах США.

«Ещё одна причина для объявления импичмента Байдену! - заявляет конгрессменша-республиканка Марджори Тейлор Грин. - Президент США обменял российского террориста, торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку, но оставил в российской тюрьме нашего морского пехотинца. Сколько людей убьёт Виктор Бут только из-за того, что его освободил Байден?»

«Подарком Владимиру Путину» считает обмен лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. В январе, по итогам ноябрьских выборов, республиканцы станут там большинством. Маккарти сменит на посту спикера Палаты представителей оголтелую старушку-демократку Нэнси Пелоси. И наверняка под его предводительством запустят процедуру импичмента Байдену. Очень уж хороший повод!

Не остался в стороне и богатейший человек планеты Илон Маск. «Если президент Джо Байден прикладывает так много усилий для освобождения кого-то, кто попал в российскую тюрьму с травкой, не должны ли мы тогда выпустить на свободу и заключенных в Америке?»

Ну, с республиканцами и примкнувшим к ним Маском все ясно. Политические противники используют любой промах Байдена в борьбе за власть. Но и в родной команде Джо не нашел полного взаимопонимания. «Менять известного международного торговца оружием на баскетболистку - это безумие!» - рассказали The Washington Post высокопоставленные чиновники из администрации президента на условиях анонимности. Против обмена, по данным газеты, было и Министерство юстиции. «Из-за несоответствия правонарушений двух заключенных».

На следующий день после освобождения Минюст издал странный указ о запрете Виктору Буту возвращаться в США, а также получать доход с написания книг, съёмках фильмов о своей жизни. Иначе утвержденное судом США наказание будет восстановлено.

При том, что Россия, в знак доброй воли, следом за Грайнер депортировала на родину американку Сару Криванек. Осужденную в феврале 2022 г на 1 год и 3 месяца колонии-поселения за то, что во время ссоры ударила ножом сожителя.

ПОБЕДА СТАЛА ПОРАЖЕНИЕМ

«С критикой Байдена выступили даже его однопартийцы-демократы - назвавшие решение об освобождении Буда крайне тревожным, - пишет известный политолог-американист Малек Дудаков.

- Военные эксперты США считают, что освобождённый Бут раскроет практики допросов, применяемые американской разведкой - что, мол, усложнит ей работу.

К волне критики де-факто подключился и Пентагон - где опасаются, что Бут вскоре займётся торговлей оружием с противниками США, и это ослабит американские позиции на мировом оружейном рынке.

Многие в Вашингтоне уверены, что Бут теперь вернётся в оружейный бизнес. И начнёт продавать оружие оппонентам США в страны Африки и Венесуэлу. И одновременно с этим якобы будет вести подрывную деятельность в странах НАТО - поставляя оружие антиправительственным силам в Европе. Бута в США многие представляют как самого опасного оружейного барона в мире - и критики Байдена уверены, что он теперь сможет как-то серьёзно повлиять на украинский кризис и не в пользу Америки.

На фоне украинского конфликта Байден мог стремиться закрыть сделку даже на не самых удобных для себя условиях - желая показать прилёт Грайнер как триумфальное возвращение несломленного американца с “вражеской территории”. Но в итоге эффект получился на редкость смазанным и дал дополнительный повод республиканцам обвинять Байдена в политической некомпетентности - и даже в перспективе завести под это дело специальное расследование.

Белый дом обвинили и в том, что по его настоянию якобы было отредактировано видео обмена Бута на Грайнер. Дескать, оттуда вырезан кусок, где они пожимают друг другу руки - что администрация Байдена могла воспринять как ещё один повод для критики в свой адрес.

Белому дому явно хотелось представить освобождение Грайнер как личный успех Байдена. Но в итоге это быстро превратилось из победы в поражение - а сам Байден оказался в образе не спасителя американцев - а президента, поступившегося национальными интересами США.»

Называть Грайнер «пешкой», мягко говоря, не политкорректно. Фото: ТАСС

КОРОЛЕВА С ГАШИШЕМ

Скажем прямо: имидж зловещего торговца Смертью, самого опасного оружейного барона в мире создали западные СМИ с подачи американских спецслужб. Даже фильм «Оружейный барон» сляпали в Голливуде. С Николасом Кейджем в главной роли. Прототип героя – Бут. Однако в реальной жизни всемогущие ФБР, ЦРУ, прочие спецслужбы США за руку его так и не поймали, с поличным не взяли. Российского гражданина задержали 6 марта 2008 г в Бангкоке в результате провокации американских спецслужб. Под видом колумбийских повстанцев агенты США интересовались возможностью приобрести оружие через компанию Бута. И хотя тот ничего не обещал, Виктора арестовали и водворили в тайскую тюрьму. Позже депортировали в Штаты, в 2012 г осудили на 25 лет заключения. Свою вину Бут так и не признал.

Называть Грайнер «пешкой», мягко говоря, не политкорректно. Если использовать шахматные термины, Бриттни - королева. Одна из лучших баскетболисток современности. Дважды чемпионка мира, дважды – олимпийская чемпионка. Масса других спортивных титулов, регалий, рекордов. Да, лесбиянка, но в Штатах это плюс в карму. Да, скандалистка. Был арест за драку с первой женой. Но суперзвезды мягкими и пушистыми не бывают. 17 февраля 2022 г прилетевшая из Нью-Йорка Бриттни проходила «зеленый» коридор в аэропорту Шереметьево. Служебная собака почуяла в ее багаже наркотики. При досмотре обнаружили вейпы с гашишным маслом. В ряде американских штатов оно разрешено, но в России под запретом. Спортсменку задержали, обвинили в контрабанде наркотиков. На суде она признала вину. «Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела (от ковида, -Ред.),поэтому все свалила в сумку.» Приговор – 9 лет заключения и 1 млн рублей штрафа. Все по закону, никаких провокаций российских спецслужб.

Как Бриттни очутилась в России? С 2015 г в перерывах между играми в Штатах она подрабатывала в екатеринбургском клубе УГМК. Помогла команде выиграть четыре женских чемпионата Евролиги. Чемпионка России 2016-2021 гг. Обладательница Суперкубка России 2021 г. По данным The New York Times, на родине Грайнер зарабатывает примерно $225 тыс. за сезон. А в екатеринбургском УГМК - $1 млн. Откуда такие деньжищи на Урале? Команду содержит «Уральская горно-металлургическая компания.»

Недаром Трамп запротестовал, едва пошли разговоры о возможном ее обмене на Бута:«Они (русские) не любят наркотики. И она попалась. А теперь мы должны ее вытащить, а она, знаете ли, зарабатывает кучу денег.»

ПОЛИТШОУ «СОННОГО ДЖО»

Иные наши политологи, эксперты заявляют, будто в деле Бута- Грайнер мы впервые с начала специальной военной операции на Украине смогли договориться со Штатами. Дескать, появился, наконец, переговорный канал между Москвой и Вашингтоном, это добрый знак на будущее.

Докладываю. Еще 27 апреля, через ДВА месяца после начала СВО, в стамбульском аэропорту Константина Ярошенко обменяли на Тревора Рида. Трудные переговоры шли несколько месяцев по… специальному президентскому каналу связи для обмена заключенными. О нем Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве 16 июня 2021 г. Ничто не ново под луной, господа.

Тот обмен тоже можно рассматривать как непропорциональный. Русский летчик в Штатах считался «преступником №2» после Бута. Он занимался в Африке авиаперевозками по разовым контрактам. Похищен в Либерии американцами в 2010 г. Якобы планировал доставить несколько тонн кокаина из Латинской Америки в Африку, оттуда часть наркотика собирались отправить диппочтой в США. В Нью-Йорке Ярошенко дали 20 лет. Он полностью отрицал вину, считая свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

28-летний студент, бывший морпех Тревор Рид задержан в Москве в 2019 г. В полицию поступил звонок, мол, пьяный гражданин скандалит с женщинами. Выехавший наряд задержал грубияна. По пути в отделение Рид стал драться с полицейскими в машине, создав аварийную ситуацию на дороге. На суде вину не признал, сославшись, что из-за сильного опьянения ничего не помнит. Получил 9 лет колонии.

Однако в Штатах возвращение Рида встретили с радостью. И ни один республиканец не заикнулся о «катастрофе, позоре для Америки» из-за неравноценного обмена.

Воодушевленная теплым приемом Рида, команда Байдена решила сделать из страдающего деменцией президента отца нации, денно и нощно заботящегося о своих гражданах, попавших в тяжкую неволю за рубежом. И провернуть спецоперацию в духе голливудского блокбастера «Спасти рядового Райана». На роль «рядового» в духе времени выбрали темнокожую лесбиянку. Якобы заложницу спецоперации русских на Украине. Хотя Грайнер задержали с наркотиками до начала СВО.

Запустили спецоперацию недаром. В ноябре в США промежуточные выборы в Конгресс. Судя по тогдашним опросам, демократы могли проиграть республиканцам контроль над обеими палатами. Освобождение «рядового» стало бы сильным козырем демократов. Как по команде, свободу Грайнер начали требовать целые спортивные команды, тысячи темнокожих женщин, лесбиянки и прочие ЛГБТ. Разве мог отец нации проигнорировать крик души народа? Заодно вспомнили о бывшем морпехе Поле Уилане, осужденном в России за шпионаж на 16 лет.

Байден, Госдеп стали требовать от Москвы немедленного освобождения «неправомерно задержанных» морпеха и баскетболистки.

Байден лично встречался с женой Грайнер, сестрой Уилана, обещая любой ценой вызволить несчастных из узилищ, вернуть в семьи.

Но взять Москву нахрапом не удалось. Кремль не поддался на ультиматумы. Тогда демократы изменили тактику.

Белому дому явно хотелось представить освобождение Грайнер как личный успех Байдена. Фото: REUTERS

27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом представил Москве "содержательное предложение" по обмену Уилана и Грайнер на Бута. И запросил первый после начала СВО телефонный разговор с коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить обмен.

Чудны дела твои, Господи! По сообщению нашего МИДа, Москва многие годы пыталась добиться освобождения Виктора Бута любыми законными способами, включая обмен. Но янки были категорически против. И нате вам… Сами предложили. Видимо, здорово припекло. Выборы близятся, а обещанной Байденом свободы баскетболистки и морпеха все нет и нет. Президент-демократ теряет лицо…

Ну, поговорил Лавров с Блинкеном по телефону. Настоятельно предложил американскому коллеге вернуться в этом вопросе к "тихой дипломатии". Действительно, подобные переговоры всегда идут тихо, без всяких утечек. Чтобы не сорвать процесс. Общественность узнает об обмене уже постфактум. Так было и в случае Ярошенко-Рида. На этот раз, наплевав на традиции, заокеанские ребята-демократы решили устроить из обмена яркое предвыборное шоу.

Москва сделала встречное предложение. Белый дом официально назвал его «несерьезным», не раскрывая детали. По информации CNN, Россия вроде бы предложила включить в обмен бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Берлине к пожизненному заключению за убийство в 2019 г террориста Зелимхана Хангошвили. МИД официально эту версию не подтверждал.

Но, судя по всему, мы твердо настаивали на формуле 2:2, либо 1 : 1.

Да, 60 лет назад за арестованного в США резидента Рудольфа Абеля мы отдали трех сбитых американских летчиков, включая Пауэрса, и двух шпионов. А в 2010 г американцы обменяли 10 сданных предателем Потеевым российских агентов на 4 наших преступников. Но тогда были другие времена. А сейчас США во главе НАТО фактически ведет против нас войну на Украине. И делать подарки янки ни к чему.

Американские «партнеры» из кожи вон лезли, публично требуя «немедленно, сегодня же» вернуть, обменять Грайнер и Уилана, иначе, дескать, президент примет срочные. чрезвычайные меры. Мы стояли на своем. Сорвав демократам предвыборное шоу. В результате они потеряли большинство в Палате представителей, едва-едва сохранив преимущество в Сенате.

И только спустя месяц после тех выборов, 8 декабря, состоялся обмен Грайнер на Бута. По нашей российской формуле. Ставший головной болью для Байдена и его администрации.

ДОБРЫЕ ЗНАКИ

В этой истории я вижу несколько добрых знаков. Главное, Виктор Бут вернулся домой. Его обмен наглядно доказал, что говорить с Россией на языке угроз, ультиматумов бесполезно. Янки приняли-таки нашу формулу. Большущие проблемы Байдена из-за этого обмена нам тоже на руку. Пусть разгорается политическая грызня в стане наших заклятых «партнеров». Под шквалом критики за «забытого в русской тюрьме морпеха-патриота» Байден заявил, что не сдастся, обязательно вернет домой Пола Уилана. Думаю, президент постарается договориться с Москвой как можно быстрее, чтоб сбить накал обвинений в свой адрес. А значит, в обмен мы получим еще одного гражданина России, томящегося в западных застенках. Не будем гадать, кого. Главное, что он вернется домой.