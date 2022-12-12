МТС перевели известную новогоднюю анимацию на жестовый язык

Синхронный перевод на русский жестовый язык появился у новогодних мультфильмов «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также у 13-ти серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома «Простоквашино».

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

«Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG компания МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям», рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Слово «вместе» основа миссии «Союзмультфильма»: это значит, что мы хотим объединять перед экраном абсолютно всех, вне зависимости от возраста и возможностей, именно поэтому для нас очень важно адаптировать контент для Глухого сообщества, которое благодаря нашему совместному проекту в преддверии праздника смогут увидеть наши специальные новогодние короткометражные проекты», отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео по ссылке, а также в подборке видеохостинга Rutube.

Отметим, что Группа МТС рамках ESG-инициатив реализует комплексную DE&I-программу по развитию инклюзивных возможностей, а также по созданию и внедрению цифровых сервисов, способствующих развитию доступной среды. Ранее благодаря реализации проекта «Страна доступных мультфильмов» были переведены на русский жестовый язык первые 44 эпизода мультсериала «Простоквашино». Волонтерский театр кукол МТС «Мобильный театр сказок» также поставил ряд спектаклей на языке жестов, которые вошли в каталог специального контента с сурдопереводом и субтитрами на телеканалах «В гостях у сказки» и «Мультиландия», а также на платформах онлайн-кинотеатра КION.