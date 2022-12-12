Go-Go girls и латексный костюм в спектакле по Островскому

В спектакле прекрасный актерский состав. Фото Геворга Арутюняна

На авансцене - скульптура Давид Микеланджело. Эталонный мужчина. Красавец из красавцев. На постаменте неоновой подсветкой выведено CHILL, что в переводе с английского означает расслабляться. Это и есть способ жизни, мечта, идеал современного молодого человека.

Режиссер Данил Чащин не изменил сюжет и текст пьесы Александра Островского. Но расставил акценты, понятные сегодняшнему зрителю.

Капитал главного героя Аполлона Окоёмова (в спектакле его играют в очередь Дмитрий Власкин и Владимир Жеребцов) – его красота и обаяние. Он прекрасен как Давид. Умеет принимать изящные скульптурные позы. Свою красоту он готов вложить, как акции, в выгодную женитьбу. Найти жену побогаче, чтобы жить за её счёт, кутить, гулять, играть в карты... Но беда в том, что Окоёмов женат. И его жена Зоя влюблена в него как кошка (Зою в разных составах играют Анна Бегунова и Анастасия Лебедева). Чтобы поправить дела и погасить долги, Окоёмов просит у супруги развода. Он нашел более обеспеченную невесту – Сусанну (Анастасия Панина). Потому что, «коли мужчина хорош да женщине нравится, так ему дозволено все». Мысль проверена временем. Сусанна на всех парах несется навстречу своему «счастью». Ибо богатая невеста может позволить себе любого красавца, даже женатого.

Историю самовлюбленного нарцисса, помешанного на своей красоте и развлечениях, режиссер перенес в наши дни. Говорят, эту идею ему подсказал режиссер Константин Богомолов, который любит «адаптировать» классику на свой лад. У Чащина никакой глумливой интервенции не будет. Перемены выполнены изящно и с иронией.

Вместо старинного особняка Окоемовых, действие происходит в модном клубе, где танцуют на высоких каблуках Go-Go girls - жрицы храма Аполлона. А вокруг - современный гламур, роскошь, шик, блеск по последней моде. Даже сексуальный костюм из черного латекса имеется. Действующие лица все время делают селфи и стримы. Мир захвачен социальными сетями, где признание, симпатия, дружба измеряются лайками. Где личный успех – это количество просмотров и подписчиков. Где люди каждый день выставляют себя напоказ и ритуально дарят друг другу сердечки и смайлики.

Так выглядит ярмарка тщеславия XXI веке.

Обманутые женщины у Островского – жертвы, вызывающие сочувствие. В спектакле Данилы Чащина всё не так однозначно. Состоятельная героиня покупает себе мужа, как дорогой автомобиль, чтобы окружающие завидовали. Её молодящаяся тётка Аполлинария (Вера Воронкова) - та вообще мечтает о мужском гареме: «Этот красавец мог быть моим, и этот, и этот…». «Богатой женщине покупать себе за деньги мужа, пусть и самого красивого, – тоже разврат», - изрекает помещик Лотохин (артист Владимир Майзингер). В этом «малиннике» альфонс Окоемов почти вызывают сочувствие, он жертва бабских амбиций и причуд.

В финале главная героиня Зоя, брошенная мужем, но не раздавленная обстоятельствами, становится коучем. Она зарабатывает онлайн-курсами личностного роста и искусством обольщения. Даёт уроки женщинам трудной судьбы. «Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчики». Брошенная, но не сгибаемая железная кнопка.

P.S. В спектакле прекрасный актерский состав. Помимо упомянутых артистов, замечательно включились в игру Андрей Заводюк, Ирина Бякова, Сергей Миллер...